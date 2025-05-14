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        Haberler Gündem Güncel Baba ve 3 oğlu aynı suçtan tutuklandı | Son dakika haberleri

        Baba ve 3 oğlu aynı suçtan tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve 3 oğlu tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:40 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:40
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        Baba ve 3 oğlu aynı suçtan tutuklandı
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        Aydın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Karaçay Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş 400 gram esrar, sentetik ecza, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda baba S.B. (55) ile oğulları B.B. (26), M.B. (27) ve K.B. (17) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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