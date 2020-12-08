Daha çok göçmen mutfağına ait bir tatlı olan baba tatlısı, aşırı pratik ve az malzeme ile çok bereketli bir tatlı. Şerbeti çektikten sonra iki kat büyüdüğü için heybetli görünümü ile bu adı aldığını düşünüyorum.

Baba Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Şerbeti İçin;

3 su bardağı şeker

3 bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

Baba Tatlısı Yapılışı:

Yumurta, sıvı yağ ve yoğurt iyice çırpalım.

Vanilya, kabartma tozu ve yavaş yavaş un eklemesi yaparak çırpmaya devam edelim.

Unu da ekleyip, tüm malzemeyi çırpalım.

Yumuşak bir hamur elde edelim.

İsteğe göre ellerimizi hafif yağlayalım.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayalım.

Fırın tepsimize dizelim.

Tatlımızı önceden ısıtılmış, 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim.

Bu arada su içinde şeker tamamen eritilir ve limon suyu ilave edilir.

Tatlımızı çıkar çıkmaz sıcakken, şerbet ile buluşturalım.

Bir geniş kapta şerbeti hazır edelim.

Tatlıları içine şerbetin içine atalım.

Şerbeti tamamen çektikten sonra bir tepsiye dizelim.

Üzerine de tekrar şerbetten gezdirelim.

Tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alıp servis edelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Şerbet kaynatılmayacak.

Oda ısısında, su içinde şeker eritilerek hazır edilecek.

Un miktarını tarifte verdiğim kadar kullanın.

Asla ekleme yapmayın.