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        Haberler Dünya Baba, otistik oğlunun iletişim kurmasına yardımcı olmak için alfabe dövmesi yaptırdı | Dış Haberler

        Baba, otistik oğlunun iletişim kurmasına yardımcı olmak için alfabe dövmesi yaptırdı

        İngiltere'de 10 yaşındaki otistik bir çocuğun babası, konuşamayan oğluyla her zaman iletişim kurabilmek için koluna alfabe dövmesi yaptırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:10
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        Oğluyla iletişim kurmak için alfabe dövmesi yaptırdı
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        Peterborough'lu Dan Harris, oğlu Joshie ile sağlıklı bir iletişim kurabilmek için sol koluna İngiliz alfabesinin 26 harfini içeren bir dövme yaptırdı.

        Joshie'nin bir tableti olduğunu ve bu teknolojinin yardımıyla iletişim kurduğunu belirten Harris, tabletin pil gücü ve karışık sinyalleri nedeniyle kesintisiz iletişim kurmak amacıyla bu çözümü bulduğunu belirtti.

        "Joshie geleneksel bir şekilde iletişim kurmuyor. Resimleri ve kelimeleri tanımlayabilen bir tableti var ve pizza istediğinde size söylemesine yardımcı olabilecek en sevdiği insanların ve nesnelerin resimlerini içeriyor.

        Bir ormanın ortasında veya tabletin pilinin olmadığı bir sahilde, onunla iletişim kuramadığımızda yaşadığımız korkuyu hayal edebilirsiniz."

        Aynı zamanda nöroçeşitlilik konusunda daha fazla farkındalık yaratılmasını savunan "Neurodiversity in Business" adlı yardım kuruluşunun da kurucusu olan Harris, 'küçük bir süper kahraman' olarak tanımladığı Joshie ile birlikte kampanya yürüttüğü için kendisini 'ayrıcalıklı' hissettiğini söyledi.

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