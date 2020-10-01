B vitamini, kendi içerisinde B12, B9, B1 vitamini gibi farklı gruplara ayrılır. Bütün çeşitlerinin vücudumuzda farklı görevleri bulunur. Pek çok gıdada yeterli miktarda yer alırlar. Bu yüzden dengeli ve sağlıklı beslenen kişilerde herhangi bir B vitamini eksikliği görülmez. Fakat yaş, cinsiyet, hamilelik, ilaç, alkol kullanımı, cinsiyet gibi faktörler; kişinin B vitaminine daha çok ihtiyaç duymasına neden olabilir. B vitamin eksikliğinin zayıflık, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık gibi farklı semptomları olabilir. Bu durumda doktor tarafından önerilen B vitamin komplekslerinin alımı ile vitamin eksikliği giderilebilir. B vitaminleri; sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürebilmemizde hayati bir role sahiptirler. Hücre ve beyin fonksiyonlarımızın sağlığından sorumludurlar. Kardiyovasküler sağlık sorunlarına karşı bizi korurlar. Erkeklerde kas gücünü arttırır ve kas inşasına yardımcı olurlar. Özellikle hamile bayanların yeterli miktarda B vitamini tüketmeleri gerekir. Anne adayları tarafından tüketilen B vitamin takviyeleri, mide bulantılarını hafifletir, enerjiyi yükseltir ve preeklampsi riskini düşürürler.

B vitamini Neye Yarar?

Tüm B vitaminlerinin ortak görevi; yediğimiz yemeklerin vücudumuz tarafından enerjiye çevirmesine yardımcı olmaktır. Bir diğer deyişle vücudumuza sürdürülebilir enerji takviyesi sağlarlar. Enerji üretimi dışında her B vitaminin kendine ait görevleri de bulunur. Örneğin B6 vitamini, enerji üretiminin yanı sıra vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına da öncülük eder. B12 vitamini ise karbonhidratları enerjiye çevirerek, vücudumuzda aşırı yağın depolanmasını önler.

B Vitaminin Faydaları Nelerdir?

Yağların hazmedilmesini kolaylaştıran B vitamini, ishali önler

Cildin canlı görünmesini sağlar ve yaşlanmayı geciktirir

Tırnakların kırılmasını önler

Saç köklerinin güçlenmesini ve parlak bir görüntü kazanmasını sağlar

Sigara ve alkol tüketiminde görülen olumsuz durumların etkisini en aza indirdiği görülmüştür

Kadınlarda doğurganlık oranını arttırmaktadır

Çocuklarda zeka gelişimine yardımcı olmaktadır ve öğrenme kabiliyetini geliştirir

Enerji ve sinir sistemi için vazgeçilmezdir

Metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar

Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli rol oynar

Sinir sisteminin düzenlenmesi ve onarılmasında etkilidir

Besinlerle alınan karbonhidratları gerektiğinde kullanmak üzere yağa çevirerek depolanmasını sağlar

Mide, kalp ve bağırsak adalelerinin çalışmasını sağlar

Alzheimer hastalığının ilerlemesini önler

Felç ya da kalp krizinden ölme riskini azaltır

Kas dokularının sağlamlığını ve dayanıklılığını arttırır

Gıdaların enerjiye dönüştürülmesinde önemlidir

Cilt sağlığının korunmasını sağlar

Hücre yaşlanmasının önüne geçer

Kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu korur

Enerji sağladığı için kilo kontrolü konusunda denge sağlar

Vücutta bulunan proteinlerin kullanılmasında önemli rol oynar

B Vitamini Eksikliğinde Veya Fazlalığında Neler Yaşanabilir?

Her yaştan insanın yaşayabileceği bir durum olan B vitamini eksikliği kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir sağlık problemidir.

Eksikliğinde Yaşanabilecek Olası Durumlar:

Özellikle beyni olumsuz etkiler: sinir, hafıza ve ruh sağlığı için tehlikeli durumlar oluşabilir

Halsizlik ve yorgunluk yapar hatta depresyona zemin hazırlar

Soluk cilt yapısı, sersemlik ve iştahsızlık gibi sağlık sorunlarına yol açar

Karanlıkta görme kaybı, aşırı ışıkta korkma ve deri iltihabı gibi zararları görülür

Hasta olmaktan çekinirken yüksek dozda B vitamini kullanarak sağlığınızdan olmayın. Kanser, böbrek, karaciğer gibi hastalıklarda B vitamini seviyenizi yükseltebilir.

Fazlalığında Yaşanabilecek Olası Durumlar:

Vücudun çeşitli yerlerinde kaşıntı ve kızarıklıklar oluşur

Koordinasyon eksikliğine neden olur

Sinir sistemi sorunlarına yol açar: Alınganlık, baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği gibi

Yüksek dozda alınan B vitamini sonucunda zehirlenme yaşanabilir.