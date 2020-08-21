İzmirli Azra Karabıyık, kadına yönelik şiddete 'dur' demek için yüzüne kesik, morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yapıp, sokaklarda dolaşıyor. Vatandaşlar, önce gerçekten şiddet gördüğünü düşündükleri Karabıyık'ı gerçeği öğrendiklerinde ise tebrik ediyor.
DHA'nın haberine göre farkındalık yaratmak ve kadına yönelik şiddete tepkisini dile getirmek istediğini söyleyen Karabıyık, "Bazı makyaj malzemelerimi kendim evde üretiyorum. Kadın-erkek fark etmez, çok fazla şiddet olayı yaşanıyor. En azından kendi çevremde farkındalık yaratmak için böyle bir yola başvurdum. Çok fazla ölüm yaşanıyor, özellikle kadınlara yönelik şiddet çok fazla. Bu noktada içimden susmak gelmedi. Bence insanlar sessiz kalıyorlar. İnsanlar sessiz kaldıkça toplum olarak bu olayları görmüyoruz. Şiddete meyilli olan insanlar sadece kadına değil, tüm canlılarda şiddete başvurabiliyor. Onlar için de bir çaba sarf etmeyi düşünüyorum ama önceliğim kadına yönelik şiddet" dedi.
'BİR KADININ BAŞINA BİR ŞEY GELSE YARDIM EDENDEN ÇOK VİDEO ÇEKEN OLUYOR'
Kadınlar öldürülürken bile müdahale etmek yerine video çekmeyi ve ölümünü izlemeyi tercih edenlerden çok bu durumu engelleyen insanlar görmek istediğini dile getiren Karabıyık sözlerini şöyle sürdürdü:
"İleride sinema setlerinde ya da tiyatro kulislerinde makyözlük yapmayı hedefliyorum. Kendimi bu şekilde geliştireceğimi. İnsanlar genellikle önce şaşırıyorlar sonra da bakıp geçiyorlar. Kimse bana ne olduğunu sormuyor. Ya makyaj olduğunu anlıyor ya da uğraşmak istemiyor. Sonuçta bir kadının başına sokakta bir şey geldiğinde ona yardım edenden çok video çeken oluyor. Benim amacım bu tür olayların videosunu çeken, o kadının ölümünü izleyenlerden çok yardım eden insanları görmek. Bu şekilde sokağa çıkıp farkındalık yaratmaya çalışmamdaki amaç bu."
'GURUR DUYUYORUM'
Almanca öğretmeni anne Güler Çakın, kızının, kan gördüğünde fenalaştığını belirterek "Kadına yönelik şiddete tepki gösteriyor olması çok gurur verici. Bunu zaten yaşantımızda belli ediyoruz. Sokakta şiddete maruz kalan birini gördüğümüzde müdahale ediyoruz. Polislere haber veriyoruz. Azra sadece şiddet makyajı yapmıyor. Şu an dikkat çekmek istediği konu bu ama ileride makyöz olmak istiyor. Azra'nın en büyük özelliklerinden biri de kan tutması ama bu makyajları yapıyor. Ben her zaman ona desteğim ve yapmak istedikleri konusunda arkasındayım" dedi.
'GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM'
Karabıyık'ı gördüğünde ne olduğunu anlamaya çalıştığını dile getiren Işıl Aygün, "Kadının yüzüne ne olmuş dedik, dikkatli bir şekilde baktık. Bir kadın olarak söylüyorum, insan insana şiddetle gelmez. Hatalı olabiliriz ama kaba kuvvet bir çözüm değil. Sözde kadına yönelik şiddete karşıyız ama gerçekte uygulamada bu böyle değil. Karşı taraf istemediği zaman sözle değil şiddetle bunu yaptırmaya çalışıyor. Çok yanlış bir şey. Çok üzücü. Çok üzüldüm görünce, gerçeğini Allah kimseye yaşatmasın" dedi.
'ŞİDDET GÖREN BİRİNE DENK GELSEM NE YAPARIM BİLMİYORUM'
Selin Doğan da Azra Karabıyık'ı ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirip, "İlk gördüğümde gerçek mi değil mi diye çok baktım. Polis kızıyım. Şiddeti çok yanlış buluyorum bir kadına şiddet uygulanırken hiç denk gelmedim. Denk gelirsem ne yaparım bunu bilmiyorum. Yaptığı makyaj dikkat çekici ve amacına ulaşır. Ancak anlamak istemeyen insanlara anlatması bu şekilde bile zor olabilir" diye konuştu.
'ERKEK KADINDAN ÜSTÜN DEĞİ, EŞİTİZ'
Yiğit Vural (17) ise "Bir şey olduğunu sandım. Gördüğüm andan beri ne olduğunu düşünüyorum. Erkek bir kadından daha üstün değildir. Her şey eşit olmalı. Şiddete tamamen karşıyız. Mesela sevgi uğruna bir insanı neden öldürürsün ki? Seviyorsan zaten o insana kıyamazsın. Cahil insanlar olduğu sürece şiddet olaylarının devam edeceğini düşünüyorum. Bizim önümüzde bu türden bir olay yaşansa biz müdahale ederiz. İnsanlar sosyal medya üzerinden kadına yönelik şiddeti kınadıklarını içeren mesajlar yayınlıyor ancak yanında bir kadına şiddet olayı görse, önüne bakıp, geçip gidiyor. İnsanlarda bu bilinç olmadığı sürece kadına şiddet olayları devam eder. Cinayet bile işlenirken ne yazık ki insanlar izliyor" dedi.
Furkan Beyhan (21) bazen en yakınlarına bile insanların sessiz kalabildiğini ifade edip, Karabıyık'ı görünce vicdanen kendini rahatsız hissettiğini söyledi.
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