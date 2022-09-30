Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cansız bedenini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan (49), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
BİLEKLERİNİ KESEREK İNTİHAR ETTİ
İHA'da yer alan habere göre Mustafa Murat Ayhan önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde bileklerini kesici bir aletle kesti.
CANİ HAYATINI KAYBETTİ
Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti.
KIZINA KATİLİN ÖLÜM HABERİNİ VERDİ
Mustafa Murat Ayhan’ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu Azra’nın Kadirli ilçesi Durmuşsofular köyündeki mezarını ziyaret ederek katilin ölüm haberini verdi.
AZRA'YA HİTAP ETMESİ YÜREKLERİ YAKTI
Azra’nın mezarı başında dua okuyup gözyaşı döken anne Mezide Haytaoğlu, kızının mezarında Azra’ya hitap etmesi ise yürekleri burktu.
"ÇOCUĞUMUN PARÇALARINI SÖYLEMEDEN GİTTİ"
Anne Mezide Haytaoğlu “Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Benim çocuğumun eksiklerinin yerini söylemeden gitti.
"BENİM ÇEKTİĞİM ACIYI GÖRSÜN"
Şimdi onunda annesi yansın. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün” dedi
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