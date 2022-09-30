"Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti!"

İHA'da yer alan habere göre Mustafa Murat Ayhan önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde bileklerini kesici bir aletle kesti.

Azra’nın mezarı başında dua okuyup gözyaşı döken anne Mezide Haytaoğlu, kızının mezarında Azra’ya hitap etmesi ise yürekleri burktu.

Şimdi onunda annesi yansın. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün” dedi