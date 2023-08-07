Azonal topraklar nelerdir? İşte çeşitleri, özellikleri ve örnekleri
Atmosfer ile yer küreyi, tuzlu ile tatlı suları birbirinden ayıran topraklar; hava ve su ile birlikte dünya üzerindeki yaşam için vazgeçilmez olan 3 temel unsurdan bir tanesidir. Tıpkı insanlar gibi nefes alıp veren ve içinde yer alan mikroorganizmalar ile canlı bir yapıda olan topraklar; üzerinde yaşayan canlılar için de önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkar. Böylesine hayati öneme sahip olduğu bilinen topraklar, belirli değişkenlere bağlı olarak kendi için de türlere de ayrılmaktadır. Bu toprak türlerinden bir tanesi olan azonal topraklar hangileridir? Azonal topraklar ne demek?
Azonal topraklar; bir dış kuvvet tarafından taşınarak bir başka yerde biriktirilmiş olan toprakları ifade etmektedir. Bu özelliği sebebiyle bitki örtüsü ve kayaç yapısı gibi özelliklere de bağlı olmayan azonal topraklar nerede görülür? Azonal toprak özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Azonal Topraklar
Eğimli alanlarda, aşınmanın sürekli olduğu sahalarda ve deltalar gibi birikmenin olduğu coğrafyalarda görülen azonal topraklar; akarsu, buzul ve rüzgâr gibi bir dış etken tarafından aşındırılan malzemelerin yine aynı kuvvetler tarafından başka bir alana taşınarak biriktirilmesini ifade etmektedir. Herhangi bir katmanı olmayan azonal topraklar, başka yerden taşındıkları için biriktikleri yerin bitki örtüsü ve kayaç yapısını da yansıtmamaktadırlar.
Azonal Topraklar Hangileridir?
Dış kuvvetler tarafından aşındırılan, taşınan ve biriktirilen azonal topraklar kendi içinde 4 farklı toprak türüne ayrılmaktadır.
Azonal Toprak Özellikleri
Azonal Toprak Örnekleri Türkiye
Türkiye’de azonal topraklar nerede görülür sorusunun cevabı şu şekilde sıralanabilir:
Türkiye’de Görülen Alüvyal Topraklar: Bafra, Çarşamba, Gediz, Bakırçay, K. Menderes, B. Menderes, Meriç ve Çukurova Deltası.
Türkiye’de Görülen Kolüvyal Topraklar: Aydın dağları, Toroslar, Bolu dağları ve Kaçkar dağları.
Türkiye’de Görülen Litosol Topraklar: Taşeli Platosu, Bitlis dağları ve Kaçkar dağları.
Türkiye’de Görülen Regasol Topraklar: İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi.