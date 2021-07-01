Azmin zaferi! 74 yaşında doktor oldu!

DHA

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 194. Yıl 188. Dönem mezuniyet töreni Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti. 2014 yılından bu yana Türkçe ve İngilizce Tıp Programlarında öğrenim gören mezunlar, coşkulu bir törenin ardından keplerini havaya fırlatarak, öğrenci olarak girdikleri okuldan doktor olarak ayrıldılar.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'NDE BİR İLK

DHA'da yer alan habere göre doktor olan tıp fakültesi öğrencilerinin, kendilerini eğiten ve mezuniyette yanlarında olan hocaları ile coşkulu oldukları mezuniyet töreninde bir ilk yaşandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2021 mezuniyet töreninde, bir ilke sahne olan en yaşlı doktorun mezun olmasıydı.

74 YAŞINDA TIP DİPLOMASINI ALDI

Mezuniyet törenine gelenler, mezun doktor adaylarının yanında, oldukça yaşı ilerleyen bir mezun doktor görünce, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran 74 yaşındaki Nimet Süner, bu sene mezun olarak doktor oldu.

"DOKUZ SENEDE OKULUMU BİTİRDİM"

74 yaşında mezun olan Nimet Süner, "1964-1965 senesi İstanbul Tıp girişliyim. 3. sınıfta okuduğum sene evlendim. 2 sene ara verdim, geri döndüğümde üniversite kaydımı silmişti. Çalışma hayatına başladım 35 sene çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra çeşitli kurslara gittim. Bir gün televizyon izlerken eski öğrencilere af çıktığını gördüm ve yarım bıraktığım okulumu bitirmeye karar verdim. Okula geri döndükten sonra kolay bitiremedim 9 senemi aldı" dedi.

"ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM"

Doktorluk yapmak istediğini dile getiren Süner, "Doktorluk mesleğimi yapmak tabii ki isterim koşullara bağlı yaşımın dörtte üçünü doldurdum. 100 sene olarak hesaplarsak bunu yapmak isterim. Yaşımın büyük olmasından dolayı devlet memuru olamam. Serbest çalışabilirim, iş yeri hekimliği ve tıpla ilgili faaliyetlerde bulunabilirim. Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Birçok arkadaşım 'bizde okula başlayalım ve tahsilimizi devam ettirelim' dedi ama çoğu cesaret edip başlayamadı.

"AİLEM ÇOK DESTEK OLDU"

Oğlum, gelinim ve torunum çok destek oldu. Okulda arkadaşlarım benden memnundular okulda diyaloglarım çok iyiydi, arkadaşlarımla. Onlar benim torunum olacak yaştalar bizler arkadaş olduk. Hocalarımız ilk başta alışamadılar yaşımdan dolayı. 'Nasıl bir cesaret, nasıl bitireceksin, bu yaştan sonra zor olmaz mı?' diyen hocalarım oldu. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Ben pes etmesini sevmeyen bir insanım. Üzüldüğüm zamanlar oldu, feryat ettiğim zamanlar oldu ve hiçbir zaman okulumu bırakmayı düşünmedim. Oğlum çok destekçim oldu. 'Anne yarım kalan okulunu bitirmiş olursun' dedi. Rüya gibiydi ani bir kararla okula başladım ve bitirdim" diye konuştu.