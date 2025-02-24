Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan 6-0 paylaşımı!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı elde ettiği 6-0'lık galibiyetin skorboard görüntüsüne yer verip, "Bunu tekrar yapabiliriz" yazdı.
Giriş: 24.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:44
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Yaz Yıldırım, Instagram'dan paylaştığı hikayesinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2002 yılında 6-0 yendiği maçın skorboard görüntüsüne yer verdi.
Yaz Yıldırım, söz konusu paylaşımın altına ise, "Bunu tekrar yapabiliriz" yazdı.
İşte o paylaşım:
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