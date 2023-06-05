'Aziz Sancar Müzesi' için çalışmalar başladı! - En son haberler

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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'de doğduğu evin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Türkiye'ye gelen Sancar, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak için Türkiye'ye gelmişti. Sancar'ın Almanya'ya dönmeden önce de Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile bir araya geldiği öğrenildi.

Görüşmede Sancar'ın Mardin Savur'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi ile ilgili başlatılan çalışmalar ele alındı. Buna göre Aziz Sancar Anı Evi ve Müzesi projesiyle ilgili çalışmaların başladığı da belirtildi.

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