Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat 'Aziz Sancar Müzesi' için çalışmalar başladı! - En son haberler

Aziz Sancar Anı Evi ve Müzesi için çalışmalar başladı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'de doğduğu evin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Sancar, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile bir araya geldi

Giriş: 05.06.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
'Aziz Sancar Müzesi' için çalışmalar başladı! - En son haberler
HABERTURK.COM

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar'ın Mardin'de doğduğu evin müzeye dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar başladı.

Türkiye'ye gelen Sancar, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak için Türkiye'ye gelmişti. Sancar'ın Almanya'ya dönmeden önce de Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile bir araya geldiği öğrenildi.

Görüşmede Sancar'ın Mardin Savur'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi ile ilgili başlatılan çalışmalar ele alındı. Buna göre Aziz Sancar Anı Evi ve Müzesi projesiyle ilgili çalışmaların başladığı da belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otoyolda zincirleme kaza: 6 yaralı
Otoyolda zincirleme kaza: 6 yaralı
Arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Sinop'ta iki ilçede taşımalı eğitime 'sağanak' tatili
Sinop'ta iki ilçede taşımalı eğitime 'sağanak' tatili
Samsun'da sele kapılan kişi yaşamını yitirdi
Samsun'da sele kapılan kişi yaşamını yitirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.