'Aziz'in güçlü ve karizmatik erkekleri!

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Sanat tasarımı, dekor, kostüm, aksesuar ve döneme ait mekanları ile izleyiciyi 1930'lara götürecek olan Aziz'in erkek oyuncuları dizinin tanıtımı için objektif karşısına geçti.

Proje için ilk kez bir araya gelen Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar ve Eren Hacısalihoğlu yeni imajları ile dikkat çekerken güçlü ve karizmatik duruşları büyük beğeni topladı.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz içten ve sıcak anlatımıyla yakında Show TV'de başlıyor.

KISACA HİKAYE:

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.