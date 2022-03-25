'Pierre'den 'Efnan'a akıl almaz teklif!

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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı 'Aziz'in kadrosunda; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan ve İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz' bu akşam heyecan dolu 19. bölümüyle ekrana gelecek. Düğün gününde vurulan Aziz'in durumu ağırdır. Aziz'in son hamlesiyle planları suya düşen Pierre, elindeki son kozu kullanarak Efnan'a akıl almaz bir teklifte bulunur.

Efnan'ın vereceği karar olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Bu sırada pusuda bekleyen düşmanlar, Aziz'in yokluğunu fırsat bilerek harekete geçerler. Düşman cephesindekilerin bu hamleleri tüm dengelerin bozulmasına sebep olacaktır.

'Aziz' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!