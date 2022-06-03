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Aziz dizisi sezon finali yayınlandı! Show TV Aziz 28. son bölüm tek parça full izle!

Aziz dizisi sezon finali yayınlandı! Show TV Aziz 28. son bölüm tek parça izle!

Aziz dizisinin son bölümü izleyeciyle buluştu. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aziz sezon finali yaptı. Oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yönetmenliğini Recai Karagöz üstlenmektedir. İşte 3 Haziran Cuma günü yayınlanan Aziz dizisinin 28. son bölüm (Sezon finali) tek parça izleme linki...

03.06.2022 - 17:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını O3 Medya üstlendiği, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan dizinin senaryosunu Eda Tezcan kaleme almaktadır. Her cuma Show TV ekranlarında yayınlanan dizi sezon finali yaptı. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için tek parça izleme linkini haberimizde sizler için derledik. İşte Aziz dizisi sezon finali kesintisiz izleme linki...

  • AZİZ 28. SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak Aziz 28. son bölümüne ulaşabilir.

    AZİZ 28. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

  • AZİZ 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Pierre’in Aziz’i suçlu ilan ettiği tanıtımda tutuklanan Aziz ile Efnan arasında yaşanan vedalaşma sahnesi duygu dolu anlara sahne oluyor. İdam edilmek üzere İdare Binası’nın önüne getirilen Aziz’in “Ben hiçim, hiç kimseyim lakin Türk milleti bunu sizin yanınıza bırakmayacaktır. Bir Aziz ölür, bin Aziz doğar!” sözleri yüreklere dokunurken halk, Türk Bayrağı kaldırarak Aziz’e destek oluyor. Peki darağacındaki Aziz kurtulabilecek mi? Antakya’nın geleceği ne olacak? Sezon finalinde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor.

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