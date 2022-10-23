Antalyaspor, İstanbulspor'u evinde 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de 6 maç aradan sonra galip geldi. Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı. Çetin, önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederken teknik direktör Nuri Şahin ile ilgili de konuştu. İşte Çetin'in sözleri:

"KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VARDI" "6 maçlık kötü giden bir seri vardı. Bunların içinde çok iyi oynadığımız maçlar da vardı. Sakatlık ya da şanssız gördüğümüz kırmızı kartlar, iyi oynayarak kaybettiğimiz maçlar ve hakem hataları... Hepsi üst üste geldi. Zor bir maçtı. İstanbulspor iyi bir takım. Bizim üzerimizde çok fazla baskı vardı kazanma anlamında. Kazanmaya da ihtiyacımız vardı. Çok mutluyuz, inşallah seri şekilde devam eder."

"NURİ ŞAHİN'İN HER ZAMAN YANINDAYIZ" "Biz nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Bizim Nuri hoca hakkında fikrimiz değişmez. Bu 6 maç olur, 10 maç olur, 20 maç olur... Bizim için öyle bir durum yok. Biz onun her zaman yanındayız. Tartışılacak bir konu yok onunla ilgili."

"HEDEFİMİZ BİTİREBİLDİĞİMİZ KADAR YUKARIDA BİTİREBİLMEK" "Federasyon hakemler konusunda elinden geleni yapmaya çalışıyor diye tahmin ediyorum. Mehmet bey (Büyükekşi) çok da fazla çalışıyor, onun da farkındayız. Antalyaspor olarak hedefimiz bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirebilmek."