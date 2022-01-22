Adem, babasının hasta yatağının başında "Aziz bunun hesabını verecek" diyerek intikam alacağının sinyallerini verirken Efnan ve Aziz'in gözyaşları dikkat çekiyor.
EFNAN, AZİZ'İ AFFEDECEK Mİ?
Artık eskisi gibi olmadığını söyleyen Efnan'ın nişanı terk eden Aziz'i affedip affetmeyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oluyor.
AZİZ'İN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Aziz, Dilruba'nın da yardımıyla atölyesinde Fransızlardan gizli okuma-yazma dersleri vermeye başladı. Türklerin direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken Aziz, halkın da desteğiyle pes etmeyeceklerini gösterdi. Aziz bir yandan Fransızların zulmüyle mücadele ederken diğer taraftan babasının ölümüne dair gerçekleri aramaya devam etti.
Babasının ölüm raporunu yazan doktor Muhittin'in peşine düştü. Aziz'in gerçekleri araştırdığını öğrenen Pierre ise Muhittin'i Aziz'in elinden kurtararak ona şehri terk et dedi. Aziz'in Efnan ile evleneceğini duyan Nigar Hala, nişan organizasyonu için harekete geçti. Efnan'ın Payidarlara uygun bir gelin olmasını isteyen Nigar, saçından kıyafetine kadar Efnan'ı değiştirmeye başladı.
Giderek birbirine yakınlaşan Aziz ile Efnan romantik anlar yaşarken çiftin aşkı seyircileri de duygulandırdı. Aziz ile Efnan'ın nişanına Dilruba ile Adem de katıldı. Dilruba, nişan töreninden önce Aziz'le konuşarak Edip Payidar'ın öldüğü gece Galip'in de orada olduğunu söyledi. Tam o sırada doktor Muhittin'den Aziz'e bir mesaj geldi ve Aziz, nişan törenini terk etti. Aziz'in gitmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Efnan, Dilruba'dan hesap sordu.
Tüm bu yaşananların üzerine Pierre'in planıyla Efnan'ın babası Veysi, nişana gelerek olay çıkardı. Yaşadıklarını kaldıramayan Efnan ağlayarak evden uzaklaşırken karşısına Pierre çıktı. Pierre'i gören Efnan, "Beni leydi yapın" diyerek Pierre'in sunduğu teklifi kabul etti. Muhittin'le görüşmeye giden Aziz, onu vurulmuş bir halde buldu. Galip, Aziz'den önce davranarak Fransua'ya Muhittin'i öldürmesi için emir verdi. Galip ile Fransua'nın iş birliği yapması izleyenleri şaşırtırken Muhittin, son nefesini vermeden önce Aziz'e her şeyi amcası Galip'in yaptığını söyledi. Aziz öfkeyle Galip'in karşısına çıktı ve silah çekti. "Aziz tetiği çekecek mi?" sorusunun yanıtı şimdiden büyük bir merak konusu!
Aziz, yeni bölümüyle 28 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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