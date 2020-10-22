DHA

UEFA Avrupa Ligi´nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ´ın iç saha maçlarını Türkiye´de oynama isteğine UEFA´dan olumlu cevap geldi.

Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu´nda İspanyol ekibi Villarreal´i konuk edecek.

İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye´de oynamak istiyor. Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek.