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Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında imzalanan Bakü Deklarasyonu'nun önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nurullayeva deklarasyonun bölgesel barış, istikrar ve kalkınma sürecine katkılarına dikkat çekti.

BAĞIMSIZLIK, EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınma sürecinde her zaman önemli bir rol oynadığını ifade eden Gönül Nurullayeva "Taraflar arasında imzalanan Bakü Deklarasyonu, güvenlik ve refahın sağlanması için işbirliğinin stratejik önemini daha da artıracaktır. Üç kardeş ülke, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların dokunulmazlığına güçlü desteklerini ve karşılıklı saygılarını yinelediler. En önemli noktalardan biri, Azerbaycan'a mayın haritaları vermeyi reddeden Ermenistan'ın kınanması ve kurtarılan toprakları yeniden inşa etme ve yerinden edilmiş insanları evlerine döndürme çabalarında iki kardeş ülkenin Azerbaycan ile tam dayanışma içinde olmasını beyan etmesidir" ifadelerini kullandı.

"ÜÇLÜ DEKLARASYON İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEKTİR"

Belgenin aynı zamanda ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacağını belirten Azerbaycan Milletvekili Gönül Nurullayeva, "Söz konusu parlamenter diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi meselesidir. Deklarasyon metni tüm işbirliği alanlarını kapsamaktadır. Bakü Deklarasyonu'nun taraflara uluslararası platformlarda birlikte hareket etme olanağı sağlayacağı açıktır. Zaten şimdiye kadar Azerbaycan ve Türkiye milletvekilleri tüm uluslararası platformlarda birbirlerine destek oldular. Üçlü deklarasyon bu süreci derinleştirecektir. Parlamentolar, özellikle İslamofobi, yabancı destekli terör tehditleri, siber saldırılar, hibrit savaş biçimleri ve hedefli dezenformasyon kampanyaları ile mücadele etmek için birlikte çalışacak" dedi.

"KADIN MİLLETVEKİLLERİ DAHA AKTİF OLACAK"

"Taraflar, kardeş halkları yakınlaştırmak için hem ikili hem de çok taraflı düzeyde parlamentolar arası diyalog ve işbirliğini geliştirmeye kararlıdır. Yeni aşamada mevcut bağları ve daimi komitelerin, dostluk grupları ve meclis kurmaylarının temaslarını daha da güçlendirmeye yönelik çabalar yoğunlaştırılacak. İşbirliğinin güçlendirilmesi, uluslararası sorunların çözümünde parlamentolar arası ilişkilerin rolünü de artırmaktadır" diyen Nurullayeva ana hedeflerden birinin, yapıcı diyalog ve işbirliği için başarılı bir platform sağlamak, üç kardeş ülke olarak parlamenter yapılarda ortak bir konum göstermek olduğunu söyledi.

Nurullayeva ayrıca "Deklarasyonun, kadın milletvekillerinin karar alma sürecindeki rol ve sorumluluklarını artırmaya yönelik adımları desteklemesi, toplumun zarif temsilcilerine olan güvenin bir göstergesidir. Böylece Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'dan olan kadın milletvekilleri sosyo-politik süreçte daha aktif olacaklar" ifadelerini de kullandı.