Azerbaycan'ın Şuşa kenti bu yıl Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin Daimi Kültür Bakanları Konseyi'nin Türkiye’de düzenlediği olağanüstü oturumunda da 2023 yılı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildi.

Kültürel ve doğal güzellikleri nedeniyle bölgenin sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa, Karabağ'da bir dağın tepesinde tüm güzelliklerinde bünyesinde bulunduran bir coğrafya.

Sergilenen sanat eserlerinde Karabağ topraklarının ruhunu ve tarihi atmosferini hayal etmek mümkün. Ayrıca bu eserler yüzyıllardır burada yaşayan sanatçıların da sanatsal dünya görüşüne ışık tutuyor.

Uzun yıllardır Bakü’deki müzede saklanan ve korunan halılar Şuşa'da Mehmandarovlara ait 18. yüzyıldan kalma bir konakta sergileniyor.

Dünyaca tanınan bu halıların kadim şehirlerinden birisi de Şuşa. Karabağ’ın gizemli doğasından ilham alan canlı ve ince desenli bu halıları Şuşa Halı Müzesi’nde görmek mümkün.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde de yer alan Azerbaycan halı sanatı bütün dünyada yakından tanınıyor.

HARIBULBUL ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ

Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa, Azerbaycan kültürü ve güzel sanatları açısından önemli bir etkinlik olan geleneksel Harıbulbul Uluslararası Müzik Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor.

1980'li yılların sonlarından beri düzenlenen bu festivalin adı Şuşa'nın öneminin simgesi olan Karabağ bülbülünden gelirken, kentin çeşitli yerlerinde konserler, sanatsal gösteriler, sergiler ve film gösterimlerinin yer aldığı festival, Azerbaycan kültürel etkinliklerinin ve geleneklerinin yeniden canlanışını müjdeliyor. Bu festival 2021 yılında ise Cıdır Ovası’nda (Cıdır Düzü) düzenlendi.

Daşaltı Nehri Vadisi ve Küçük Kafkas Dağları'nın manzarasına sahip, şehrin güneyindeki çimenlik bir plato olan Cıdır Ovası, uzun yıllar boyunca kültürel etkinliklerin düzenlendiği alandı. Bu alan Harıbulbul Uluslararası Müzik Festivali’nde yeniden etkinliklere açılarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.