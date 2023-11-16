Azerbaycan'ın kültür başkenti: Şuşa
Hem çok sayıda tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür insanının burada doğması nedeniyle Şuşa, Azerbaycanlılar için bir kültür başkenti...
Azerbaycan'ın Şuşa kenti bu yıl Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin Daimi Kültür Bakanları Konseyi'nin Türkiye’de düzenlediği olağanüstü oturumunda da 2023 yılı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildi.
Kültürel ve doğal güzellikleri nedeniyle bölgenin sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa, Karabağ'da bir dağın tepesinde tüm güzelliklerinde bünyesinde bulunduran bir coğrafya.
ŞUŞA HALI MÜZESİ
UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde de yer alan Azerbaycan halı sanatı bütün dünyada yakından tanınıyor.
Dünyaca tanınan bu halıların kadim şehirlerinden birisi de Şuşa. Karabağ’ın gizemli doğasından ilham alan canlı ve ince desenli bu halıları Şuşa Halı Müzesi’nde görmek mümkün.
Uzun yıllardır Bakü’deki müzede saklanan ve korunan halılar Şuşa'da Mehmandarovlara ait 18. yüzyıldan kalma bir konakta sergileniyor.
Sergilenen sanat eserlerinde Karabağ topraklarının ruhunu ve tarihi atmosferini hayal etmek mümkün. Ayrıca bu eserler yüzyıllardır burada yaşayan sanatçıların da sanatsal dünya görüşüne ışık tutuyor.
HARIBULBUL ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa, Azerbaycan kültürü ve güzel sanatları açısından önemli bir etkinlik olan geleneksel Harıbulbul Uluslararası Müzik Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor.
1980'li yılların sonlarından beri düzenlenen bu festivalin adı Şuşa'nın öneminin simgesi olan Karabağ bülbülünden gelirken, kentin çeşitli yerlerinde konserler, sanatsal gösteriler, sergiler ve film gösterimlerinin yer aldığı festival, Azerbaycan kültürel etkinliklerinin ve geleneklerinin yeniden canlanışını müjdeliyor. Bu festival 2021 yılında ise Cıdır Ovası’nda (Cıdır Düzü) düzenlendi.
Daşaltı Nehri Vadisi ve Küçük Kafkas Dağları'nın manzarasına sahip, şehrin güneyindeki çimenlik bir plato olan Cıdır Ovası, uzun yıllar boyunca kültürel etkinliklerin düzenlendiği alandı. Bu alan Harıbulbul Uluslararası Müzik Festivali’nde yeniden etkinliklere açılarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı.
ŞUŞA'NIN CENNET KÖŞESİ: ÇETİR ŞELALESİ
Şuşa'nın altındaki nefes kesici Daşaltı Vadisi'ndeki nehir boyunca yer alan, kendine özgü şekliyle bir şemsiyeyi andıran çarpıcı Çetir Şelalesi, yemyeşil yosunlarla kaplı bir taş mağaranın üzerinden akıyor. Buradaki su sesinin ortaya çıkardığı sakinleştirici etkisi ve etkileyici manzarası şelaleye ziyarete gelenler için harika bir dinlenme noktası oluyor.
SUGOVUSHANİ REKREASYON PARKI
Bölgede turizm alanına kazandırılan birçok yeni yer mevcut. Bunlardan biri de Terter bölgesinin Sugovushan yerleşim yerindeki alanlar. Bu alanlardan biri olan Sugovushani Rekreasyon Parkı'nda restorasyon edilerek sahil yürüyüş yolları, koltuklar, sohbet odaları, çocuklar için eğlence alanı ve spor tesisleri yapılırken, 7,5 hektar alana sahip olan parkta ayrıca turizm danışma merkezi, kafe, yüzer iskele ve turistlere hizmet verecek araçlar için otopark da düşünüldü. Kapsamlı bir çalışma yapılan park Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla kullanıma açıldı.