Azerbaycan'daki diplomatik misyon temsilcileri Ermenistan'ın saldırdığı Berde ve Terter'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Başsavcı Kamran Aliyev'in eşlik ettiği diplomatlar, saldırıların yapıldığı alanlara giderek incelemelerde bulundu.
Ziyaret sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacıyev, dün saldırıya uğrayan Berde'de hiçbir askeri yapının bulunmadığını, çatışma bölgesinden 60 kilometre mesafede yer aldığını bildirdi.
Ermenistan'ın kasıtlı şekilde yasaklı misket bombaları kullandığını vurgulayan Hacıyev, Ermenistan'ın saldırıyla halk arasında panik oluşturmayı amaçladığını kaydetti.
Hacıyev, "Fakat onlar amaçlarına ulaşamadılar ve ulaşamayacaklar. Azerbaycan halkının ve Berde sakinlerinin azmini diplomatik misyon temsilcileri de gördü." dedi.
Diplomatik misyon temsilcileri bölgede bulunduğu zaman Ermenistan'ın etraftaki bölgeleri bombalamayı sürdürdüğünü bildiren Hacıyev, "Sorumluluk duyguları yok. Gördüğümüz gibi hedefleri siviller. Bu, Ermenistan'ın Hocalı soykırımı ile başlayan ve bugün de devam eden sivillere karşı savaş ve insanlık suçlarının bir parçasıdır." şeklinde konuştu.
Hacıyev, "Tüm cezai eylemler gerektiği şekilde belgeleniyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de Azerbaycan tarafından bu gerçekleri derinlemesine değerlendirmek üzere davet edildi." bilgisini verdi.
- "Erivan yönetiminin sorumlu tutulacağı gün uzak değil"
Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev de sivillere karşı işlenen tüm suçların aynı merkezden yönetildiğini bildirdi.
Aliyev, saldırılardan Erivan yönetiminin sorumlu olduğunu belirterek "Bununla ilgili yeteri kadar kanıtımız var ve açıklayacağız. Tarihte bu tür suçların faillerinin sorumlu tutulmadığı bir zaman olmadığına bir kez daha sizi temin etmek istiyorum. Erivan yönetiminin bundan sorumlu tutulacağı gün uzak değil." dedi.
Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 27 Eylül'den bugüne kadar 90 sivil hayatını kaybetti, 392 sivil yaralandı.
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