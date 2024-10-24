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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

        AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken AZ Alkmaar ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sporseverler, bu önemli müsabakanın yayın saati, yayıncı bilgileri ve şifresiz olup olmadığını merakla araştırıyor. Fenerbahçe, Avrupa macerasında bir adım daha ileri gitmeyi hedeflerken, AZ Alkmaar ise güçlü rakibi karşısında avantaj sağlamaya çalışacak. İşte AZ Alkmaar - Fenerbahçe karşılaşması hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 19:28 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:33
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma ile devam ediyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. İki güçlü takımın mücadelesi, futbolseverler için büyük bir merak konusu. AZ Alkmaar – Fenerbahçe maçı, belirlenen saatte ekranlarda olacak. Maçın yayın detayları ve şifresiz izlenme durumu, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı 7 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

        • 3

          AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          TRT 1 FREKANS AYARI

          Frekans bilgileri“ TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4"

        • 5
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