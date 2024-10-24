UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma ile devam ediyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, müsabakanın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. İki güçlü takımın mücadelesi, futbolseverler için büyük bir merak konusu. AZ Alkmaar – Fenerbahçe maçı, belirlenen saatte ekranlarda olacak. Maçın yayın detayları ve şifresiz izlenme durumu, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte ayrıntılar...