        Ayvalık - Midilli kaç kilometre? Ayvalık - Midilli arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ege'nin aynı mavisini, aynı zeytin ağaçlarını ve benzer bir mimari ruhu paylaşan iki komşu kıyı: Ayvalık ve Midilli... Birbirlerinin ışıklarını görebilecek kadar yakın olan bu iki liman arasındaki yolculuk, bir ülkeden diğerine yapılan, pasaport ve feribotla sadece bir saat gibi kısa bir sürede tamamlanan keyifli bir uluslararası kaçıştır. "Karşıya geçmek" deyişinin belki de en çok yakıştığı bu rota, iki farklı kültürü değil, aynı denizin birleştirdiği ortak bir mirası keşfetmektir. Peki, bu "karşı kıyıya geçiş" tam olarak kaç kilometre ve bu seyahat ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 28.10.2025 - 17:33 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:33
        Ayvalık - Midilli kaç kilometre?
        Ayvalık'ın tarihi taş evlerinin yankısını Midilli'nin Molivos kasabasında duymak, Ege'nin iki yakasının aslında ne kadar "bir" olduğunu anlamaktır. Ayvalık'tan Midilli'ye yapılan feribot yolculuğu, sadece bir ulaşım faaliyeti değil, aynı zamanda ortak bir geçmişe, ortak bir denize ve ortak bir kültüre yapılan bir selam duruşudur. Bu güzergah, mübadelenin izlerini, zeytinyağının birleştirici lezzetini ve Ege insanının sıcakkanlılığını tek bir potada eritir.

        AYVALIK - MİDİLLİ KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli (Lesbos) Adası arasındaki mesafe, bir deniz yolculuğu olduğu için iki farklı şekilde ifade edilebilir. Bu durum, Ayvalık - Midilli kaç kilometre sorusunun yanıtını daha net anlamayı sağlar.

        • Kuş Uçuşu (Direkt) Mesafe: Ayvalık'ın en yakın sahil noktası ile Midilli Adası'nın en yakın noktası arasındaki düz çizgi mesafesi oldukça kısadır. Bu mesafe yaklaşık 28 kilometredir.
        • Deniz Yolu (Feribot) Mesafesi: Feribotların kullandığı rota, limanların konumuna göre belirlenir. Ayvalık Limanı ile Midilli'nin merkezi olan Mitilini Limanı arasındaki denizcilik mesafesi ise yaklaşık 9 deniz milidir. Bir deniz mili yaklaşık 1.852 metre olduğundan, bu mesafe de yaklaşık 17 kilometreye tekabül eder.

        Görüldüğü gibi, Ayvalık - Midilli kaç km sorusunun pratik yanıtı 20 kilometrenin altındadır. Bu durum, iki yakanın birbirine ne kadar yakın olduğunun en somut göstergesidir.

        AYVALIK - MİDİLLİ ARASI MESAFE NE KADAR?

        İki kara parçası arasında doğrudan bir karayolu bağlantısı olmadığı için, Ayvalık - Midilli arası mesafe ne kadar sorusunun tek yanıtı deniz yoludur. Ulaşım, Ayvalık Gümrük Limanı'ndan kalkan feribotlarla sağlanır. Feribotlar, doğrudan Midilli Adası'nın en büyük şehri ve başkenti olan Mitilini'deki gümrüklü limana yanaşır. Bu yolculuk, Ege Denizi'nin sakin sularında, her iki yakanın da manzarası eşliğinde yapılan son derece keyifli bir deniz seyahatidir. İki ülke arasında seyahat etmenin en pratik, en ekonomik ve tek yolu budur.

        AYVALIK - MİDİLLİ NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Ayvalık - Midilli ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, tercih edilen feribot tipine göre değişmektedir. İki liman arasında genellikle iki farklı türde feribot hizmet verir:

        • Hızlı Feribot (Katamaran) ile: Sadece yolcu taşıyan bu modern ve hızlı teknelerle yolculuk, deniz durumuna bağlı olarak yaklaşık 45 dakika sürer. Günübirlik ziyaretler veya aracı olmayan yolcular için en ideal seçenektir.
        • Arabalı Feribot ile: Kendi aracıyla adaya geçmek isteyenler için hizmet veren daha büyük ve daha yavaş olan arabalı feribotlarla yolculuk ise yaklaşık 1 saat 30 dakika (90 dakika) sürmektedir.

        Bu süreler sadece denizdeki seyahat süresidir. Her iki limandaki pasaport kontrolü ve gümrük işlemleri için de ek bir zaman (genellikle toplamda 1-1.5 saat) ayırmak gerektiğini unutmamak önemlidir. Karayolu, tren veya direkt uçuş gibi başka bir ulaşım alternatifi bulunmamaktadır. Ayvalık'tan Midilli'ye geçiş bir uluslararası seyahat olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bazı zorunluluklar bulunmaktadır.

        • Pasaport ve Schengen Vizesi: Midilli, Yunanistan'a ve dolayısıyla Avrupa Birliği'ne bağlı bir ada olduğu için, seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir pasaporta ve geçerli bir Schengen vizesine sahip olmaları gerekmektedir. Vizesi olmayan yolcuların feribota binmesine ve adaya giriş yapmasına izin verilmez.
        • Kapıda Vize Uygulaması: Geçmiş yıllarda, özellikle yaz sezonlarında, Türkiye'den belirli Yunan adalarına (Midilli dahil) geçişi kolaylaştırmak için "Kapıda Vize" uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama, ziyaretçilerin belirli bir ücret karşılığında ve gerekli belgeleri sunarak, limanda kısa süreli (genellikle 7 veya 15 günlük) bir vize almalarına olanak tanıyordu. Ancak bu uygulama her zaman geçerli değildir, dönemsel olarak askıya alınabilir veya şartları değişebilir. Bu nedenle, seyahat planı yapmadan önce mutlaka en güncel vize rejiminin Yunanistan'ın resmi konsolosluk veya büyükelçilik web sitelerinden kontrol edilmesi hayati önem taşır.

        Ayvalık ile Midilli arasındaki mesafe, 45 ila 90 dakika arasında değişen kısa bir feribot yolculuğu ile kolayca aşılabilecek kadar kısadır. Bu seyahat, Ege Denizi'ni bir ayıran değil, birleştiren bir unsur olarak görme fırsatı sunar. Sınırların ötesinde, iki yakanın da aynı denizin, aynı rüzgarın, aynı zeytin ağacının ve aynı mimari ruhun çocukları olduğunu hatırlatan, unutulmaz bir deneyimdir.

