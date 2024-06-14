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        Haberler Gündem Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 03:40 Güncelleme: 14.06.2024 - 05:53
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        Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Ayvalık açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, can salındaki 12'si çocuk 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

        AA'nın haberine göre, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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        #Balıkesir
        #haberler
        #ayvalık
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