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        Haberler Gündem Güvenlik Ayvalık açıklarında 110 düzensiz göçmen yakalandı

        Ayvalık açıklarında 110 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 110 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 00:46 Güncelleme: 25.02.2024 - 00:46
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        110 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 24 çocuk ve beraberinde 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Diğer bir operasyonda ise lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, "TCSG-61" Sahil Güvenlik Gemisi ile lastik botu durdurarak içindeki 30 düzensiz göçmen ile 12 çocuğu yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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