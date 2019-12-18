Aytaç Şaşmaz kimdir? sorusu ekran yolculuğuna yeni başlayan Hekimoğlu dizisi ile gündeme geldi. Ekranların genç yıldızları arasında yer alan Aytaç Şaşmaz dizide Doktor Emre Acar karakterine hayat veriyor. Aytaç Şaşmaz'ın hayatı ve canlandırdığı karakter ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Aytaç Şaşmaz 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz, ilk olarak 2017 yılında Kötü Çocuk filminde aldığı rolle adını duyurdu. Ardın da Söz dizisinde izleyici karşısına çıktı. Aytaç Şaşmaz, yeni başlayan ve House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu dizinde Doktor Emre'yi canlandırıyor. Aytaç Şaşmaz ayrıca çekimleri yeni bite ve önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN CANLANDIRDIĞI EMRE ACAR KARAKTERİ HAKKINDA

Ateş’in ekibindeki kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır. Hem zengin hem de yakışıklı bir adamdır. Ne var ki onun da hayatı dışarıdan görüldüğü kadar yolunda gitmemiştir. 15 yaşındayken babası tarafından terk edilir ve tek başına alkolik annesine bakmak zorunda kalır. O günden beri de babasıyla arasındaki bağ neredeyse kopmuştur. Emre sürekli olarak yeteneklerine hayran olduğu patronu Ateş’e kendini beğendirmeye çalışır. Ateş’in fikirlerini herkesten çok onaylar ve kabullenir. Bir yandan da bir kukla olmadığını kanıtlamak için sürekli olarak kendini ispat etmeye çalışır. Genellikle umursamaz ve biraz sinsi görünse de çok insancıl ve derin tarafları da vardır. İlgilendiği hastalarla olan ilişkilerinde zaman zaman bu yanı açığa çıkar.