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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Ayta Sözeri, geçtiğimiz gün Cihangir'deki evinin önünde görüntülendi. Sözeri, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hafta sonu kısıtlamalarından sıkılan sanatçı, "Evde oturmaktan devamlı yiyoruz, tek korkum kilo almak. 10 dakika da olsa evimin önünde yürüyerek formumu korumaya çalışıyorum, yoksa bu yediklerimizden çok kilo alacağız. 2 gün önce albümüm çıktı ve Sezen Aksu'dan aldığım şarkı bir muhteşem. Her yerde çalıyor 2 gündür Sezen Aksu sarhoşuyum" diye konuştu.