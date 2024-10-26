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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Aysel, Bataklı Damın Kızı' Sinematek'te

        'Aysel, Bataklı Damın Kızı' Sinematek'te

        Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinema Evi'nin eski Türk filmleri restorasyon projesi kapsamında bu yıl "Aysel, Bataklı Damın Kızı" filmi 27 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 00:07 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:07
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        'Aysel, Bataklı Damın Kızı' Sinematek'te
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        Sinematek Sinema Evi geçtiğimiz yıl restorasyon projesi kapsamında Hakkâri’de Bir Mevsim (1983) filmi restore edilerek gösterime sunulmuştu. Bu yıl da Kurukahveci Mehmet Efendi iş birliği ile, hakları Murat Film’e ait “Aysel, Bataklı Damın Kızı” filminin restorasyonu ile devam ediyor. Filmin taraması Mimar Sinan Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde; dijital restorasyonu ise Atlas Post-Production stüdyolarında gerçekleştirildi. Restorasyon galası 27 Ekim’de gerçekleşecek olan film, Sinematek/Sinema Evi’nin Ekim 2024-Ocak 2025 programı kapsamında sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.

        YILDIZLAR GEÇİDİ

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        Nâzım Hikmet’in, İsveçli yazar Selma Lagerlöf’ün eserinden uyarladığı filmin yönetmen koltuğunda, ülkemizde Batılı anlamda tiyatronun öncüsü olduğu kadar uzun yıllar tek film yönetmenimiz olarak da sinemamızın gelişmesine öncülük eden Muhsin Ertuğrul var. Müzikleri Cemal Reşit Rey’e ait olan filmin başrolünde, Türkiye’nin ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku yer alıyor. Oyuncu kadrosu, ilk Türkiye güzeli Feriha Tevfik’in yanı sıra dönemin önde gelen oyuncuları Behzat Butak, Talât Artemel, Hâzım Körmükçü, Mahmut Moralı, Müfit Kiper, Sami Ayanoğlu, Hâdi Hün’den oluşuyor.

        İLK KÖY FİLMİ

        Bursa’nın Çalı Köyü’nde çekilen film, çalıştığı evin beyi tarafından hamile kaldığı için köylünün dışladığı, ancak hakkını aramak için sergilediği tavır ile Ali’nin hayranlığını kazanan Aysel’in hikâyesini anlatıyor. Çocuğundan gencine, yaşlısına ve hayvanlarına kadar Çalı köylülerinin de yer aldığı film sinemamızın ilk “köy filmi” olarak da anılıyor. Görüntü yönetmenliğini Cezmi Ar’ın üstlendiği film, köye ait genel planlar ve mekân çekimlerindeki titiz detaylar ile seyirciyi tarihin içine çekiyor.

        DÜNYA GÖRSEL İŞİTSEL MİRAS GÜNÜ

        27 Ekim’de dünyanın dört bir yanındaki arşivler, UNESCO ve Görsel-İşitsel Arşiv Dernekleri Koordinasyon Konseyi (CCAAA) tarafından, görsel-işitsel materyallerin korunmasının aciliyeti konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan Dünya Görsel İşitsel Miras Günü’nü kutluyor. Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu’nun (FIAF) ortak üyesi olan Sinematek/Sinema Evi, Aysel, Bataklı Damın Kızı’nı dünya film mirasına yeniden kazandırırken bugünü tüm dünya arşivleriyle eş zamanlı olarak kutlayacak.

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        #sinematek sinema evi
        #Kadıköy Belediyesi
        #Aysel, Bataklı Damın Kızı
        #sinema
        #film
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