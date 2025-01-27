Ayşegül İzer'den 'Hakikat Öncesi' resimleri

Eserleri dünya çapında birçok sergi, müze, koleksiyon ve yayında yer alan; 12 uluslararası ödüle sahip ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi “Hakikat Öncesi-Pre-Truth” 25 Ocak’ta Teşvikiye Red Rouge Art Galeri’de açıldı.

Aynı zamanda Türk resim sanatının önemli isimlerinden Zeki Faik İzer'in torunu olan Ayşegül İzer, fantastik dünyalar ve alegorik anlatımlar kullandığı eserlerinde ilham kaynağının çocukluğundan bu yana okuduğu kitaplar, izlediği filmler olduğunu söylüyor.

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Ayşegül İzer

Sergide sanatseverlere eserleri hakkında bilgi veren İzer, şunları söyledi: "La Fontaine ve Andersen Masalları’ndaki betimlemeler, Baron Munchausen’in Maceraları, Miyazaki filmi ‘Komşum Totoro’ bende derin izler bırakmıştır. Teneke Trampet filmindeki gibi, erişkinlerin mutsuz, endişeli dünyalarına katılmaktansa zihnimi yaratıcı ve düşsel şeylere yormak bana hep daha cazip geldi. İşlerimde, fantastik dünyalar, alegorik anlatımlar kullanmayı seviyorum, ama bu çirkinlikleri görmediğim anlamına gelmiyor. Özellikle çevre kirliliği, endüstri atıkları son zamanlarda resimlerime girdi. Yaşam engin bir deniz gibi, gidecek başka bir yer, sahip çıkılacak başka bir dünyamız yok.”

Red Rouge Art Galeri’nin kurucusu Ayşe Aslı Akkülah de, “Ayşegül Izer’in çocukluğundan bu yana getirdiği neşeli dünyası ile izleyiciyi buluşturduğu büyüleyici, aynı zamanda da geçmişi ve bugünü renklerini ve umudunu hiç kaybetmeden eleştiren bu sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk” diye konuştu.

Sergi, Teşvikiye Red Rouge Art Galeri’de 22 Şubat’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.