DHA

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, tutuksuz sanık Ayşegül Çınar ise duruşmaya katılmadı. Restoranda aşçı olarak çalışan şikayetçi Nebi Can Bozyiğit, sanık Furkan Çalıkoğlu'nun olay çıkardığını, kimlerle kavga ettiğini bilmediğini anlattı. Bozyiğit, Furkan'ın birilerini sorduğunu, daha sonra yanağına tokat attığını belirtti.

Sanığın arkasından iki bıçakla koştuğunu da söyleyen Bozyiğit, "Kaçarak servis asansörüne bindim. Sanık Furkan da asansöre bindi. Beni kolumdan bıçakladı. Kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. Bunun dışında fiziksel müdahalem olmadı. Asansörün kapısı açık bir şekilde bulunuyordu. Elindeki iki bıçağı bana göstererek boğazımı keseceğini söyledi. O sırada diğer sanık Ayşegül Çınar, bizi görünce sanık Furkan'a müdahale etti. Eğer müdahale etmeseydi boğazımı kesebilirdi. Asansörden kaçtım ve başka bir yere saklandım. Sanık ve Ayşegül Çınar orada kaldı. Sanıktan şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum" dedi.

"SİLAHI ALARAK BİZE ATEŞ ETTİ"

Bir diğer şikayetçi polis memuru V.K ise ihbar üzerine olay yerine gittiklerinde sanığın elinde bıçak olmadığını, etrafa saldırarak küfürler ettiğini belirtti. V.K. "Biz kendisini sakin kalması konusunda uyardık ancak etrafa saldırmaya devam ediyordu. Bunun üzerine sanık, şikayetçi Bünyamin'in cebinden silahı alarak bize ateş etti. Hiçbir şekilde kendisine ateş etmedik ve silahın üzerine atlayarak elinden almaya çalıştık. Biz polis memurları olarak 8-9 kişiydik. Silahı elinden aldık ve kelepçeleyerek karakola götürdük. Kendisi orada küfür ve hakaretler içeren sözlerde bulundu. Dosyasında da mevcuttur. Sanıktan şikâyetçiyim, davaya katılmak istiyorum" diye konuştu.

HAKSIZ TAHRİK SÖZ KONUSU

Sanık Furkan Çalıkoğlu'nun avukatı, görüntü tutanağına göre kafasında şapka, maske olan bir şahsın müvekkilinin kafasında şişe parçaladığını söyleyerek "Bu olmadan önce mekanda herhangi bir arbede yaşanmadı. Büyük bir haksız tahrik söz konusu. Müvekkilin vücudunda çok ciddi yaralanmalar vardır. Konuyla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. 70 gündür tutuklu, tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

GÖREVSİZLİK VERİLDİ

Mahkeme, sanık Furkan Çalıkoğlu'nun eyleminin "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilmesine karar vererek dosyayı görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderdi.