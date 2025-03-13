Ayşegül Aldinç ile Işıl Yücesoy, Deniz Müzesi'nde buluşuyor

Ayşegül Aldinç ile Işıl Yücesoy, Beşiktaş'ta yer alan Deniz Müzesi'nde verecekleri konserlerle sevenleriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

'İçmeden Sarhoş', 'Ya Seninle Ya Sensiz', 'İspanyol Meyhanesi' ve 'Anlamazdın' gibi şarkılarla sahne alacak olan Işıl Yücesoy, 20 Mart Perşembe günü sevenleriyle buluşacak.

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Ayşegül Aldinç ise 22 Mart Cumartesi günü; 'Durum Leyla', 'Beni Hatırla' ve 'O Kız' gibi şarkılarıyla sahne alacak.