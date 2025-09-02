Ayşecan Tatari: Annem Michael Jackson gibi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Musiki Eğitim Vakfı, 30 Ağustos kapsamında Düzce’deki Konuralp Antik Tiyatrosu’nda özel bir konser düzenledi. Etkinliğe; Demet Sabancı, Buçe Buse Kahraman ile Aliye Uzunatağan ve kızı Ayşecan Tatari gibi ünlü isimler katıldı.

REKLAM advertisement1

Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Tatari ve Uzunatağan; "Burada olmaktan çok mutluyuz. Yaz sezonunun ardından setlerimiz yeniden başlıyor, özlemişiz. Tatilimiz de çok keyifli geçti, Marmaris’te güzel vakit geçirdik" dedi.

REKLAM

"ANNEM MICHAEL JACKSON GİBİ"

Kızı Ayşecan Tatari, annesi Aliye Uzunatağan’a yaptığı benzetmeyle dikkat çekti. Ayşecan Tatari; "Annemle bazen Bağdat Caddesi’ne çıkıyoruz ama bazen de çıkamıyoruz. Çünkü annem, orada Michael Jackson gibi" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ"

Son dönemde kadınlara yönelik taciz olaylarının artmasına da değinen oyuncu Tatari; "Mağdurlardan tanıdıklarım var, faillerden de tanıdığım var. Nasıl bu kadar çok gözümüzün önünde bu kadar çok yaşanıyor diye şaşkınlık içindeyim. Hâlâ paylaşamayan arkadaşlarımız var bu durumu ama… Kadınlarımızın her daim yanındayız" diye konuştu.