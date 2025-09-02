Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşecan Tatari: Annem Michael Jackson gibi - Magazin haberleri

        Ayşecan Tatari: Annem Michael Jackson gibi

        Ayşecan Tatari ile Aliye Uzunatağan, tatil sonrası setlere dönme heyecanlarını anlattı. Sohbet sırasında Tatari, annesi Uzunatağan'a 'Michael Jackson' benzetmesi yaptı. Oyuncu, ayrıca kadınlara yönelik taciz olaylarına da dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 18:26 Güncelleme: 02.09.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Annem Michael Jackson gibi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Musiki Eğitim Vakfı, 30 Ağustos kapsamında Düzce’deki Konuralp Antik Tiyatrosu’nda özel bir konser düzenledi. Etkinliğe; Demet Sabancı, Buçe Buse Kahraman ile Aliye Uzunatağan ve kızı Ayşecan Tatari gibi ünlü isimler katıldı.

        Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Tatari ve Uzunatağan; "Burada olmaktan çok mutluyuz. Yaz sezonunun ardından setlerimiz yeniden başlıyor, özlemişiz. Tatilimiz de çok keyifli geçti, Marmaris’te güzel vakit geçirdik" dedi.

        REKLAM

        "ANNEM MICHAEL JACKSON GİBİ"

        Kızı Ayşecan Tatari, annesi Aliye Uzunatağan’a yaptığı benzetmeyle dikkat çekti. Ayşecan Tatari; "Annemle bazen Bağdat Caddesi’ne çıkıyoruz ama bazen de çıkamıyoruz. Çünkü annem, orada Michael Jackson gibi" ifadelerini kullandı.

        "KADINLARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ"

        Son dönemde kadınlara yönelik taciz olaylarının artmasına da değinen oyuncu Tatari; "Mağdurlardan tanıdıklarım var, faillerden de tanıdığım var. Nasıl bu kadar çok gözümüzün önünde bu kadar çok yaşanıyor diye şaşkınlık içindeyim. Hâlâ paylaşamayan arkadaşlarımız var bu durumu ama… Kadınlarımızın her daim yanındayız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ayşecan tatari
        #aliye uzunatağan
        #Michael Jackson

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        İlkay Gündoğan G.Saray için İstanbul'da!
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Habertürk Anasayfa