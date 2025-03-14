Ayşecan Tatari: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor
Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan Ayşecan Tatari, 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve eşi Edip Tepeli ile birlikte kutladı. Tatari'nin, "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor" sözleri, dikkat çekti
Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları, ancak fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.
2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile hayatını birleştiren, Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutladı.
Ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, ayrılık iddialarını doğrular nitelikteydi.
"AİLE OLMAK BAKİ, SEVGİLİLİK İSE BİTEBİLİYOR"
Tatari, duygusal mesajında şu sözlere yer verdi; "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz"
Fotoğraflar: Instagram