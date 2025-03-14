Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ayşecan Tatari: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor - Magazin haberleri

        Ayşecan Tatari: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor

        Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemde olan Ayşecan Tatari, 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve eşi Edip Tepeli ile birlikte kutladı. Tatari'nin, "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor" sözleri, dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 20:36 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları, ancak fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.

        2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile hayatını birleştiren, Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, 36'ncı yaş gününü kızı Müjgan ve Tepeli ile birlikte kutladı.

        REKLAM

        Ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler, ayrılık iddialarını doğrular nitelikteydi.

        "AİLE OLMAK BAKİ, SEVGİLİLİK İSE BİTEBİLİYOR"

        Tatari, duygusal mesajında şu sözlere yer verdi; "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz"

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ayşecan tatari
        #Edip Tepeli

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Putin: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Bıçaklandı, ateşe verildi! Köy halkı tedirgin...
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        İddia: ABD'den yeni Gazze planı
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        Habertürk Anasayfa