Ayşecan Tatari: Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor

Oyuncu çift Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin bir süredir evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları, ancak fikir ayrılığı nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları iddia edilmişti.

"AİLE OLMAK BAKİ, SEVGİLİLİK İSE BİTEBİLİYOR"

Tatari, duygusal mesajında şu sözlere yer verdi; "Aile olmak baki, sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan’a da dediğim gibi, neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli; anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak, aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz"

Fotoğraflar: Instagram