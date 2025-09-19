Ayşe Yenel’den yeni sergi: 'Zarif Bir Kaos'

Arthan Gallery’nin çatısı altında gerçekleşen “Zarif Bir Kaos” sergisi, Ayşe Yenel’in, imgeler aracılığıyla yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda izleyiciyi kendi iç dünyasıyla yüzleştiren bir yolculuk olarak öne çıkıyor. Toplamda 60 fotoğraf ve bir video art çalışması yer alıdığı sergide fotoğraflar çoğu zaman bulanık, sisli ya da parça parça görünüyor; tıpkı hatıraların, düşlerin ve hayallerin belirsizliği gibi. Bu tercih, izleyicinin belleğiyle tamamladığı, tek yönlü değil çok sesli bir anlatı alanı yaratıyor.

Çalışmada figürler bazen silikleşiyor, bazen doğa ile bütünleşiyor, bazen de yalnızca bir gölge olarak beliriyor. Her imge, yarım kalmış bir hikâye ya da sessiz bir başlangıç gibi izleyicinin karşısına çıkıyor. Böylece sanatçı fotoğraflarıyla, farklı olasılıklara ve hayal gücüne kapı aralıyor.

REKLAM advertisement1

Yenel’in yaklaşımı, zamanı yalnızca akıp giden bir an değil; hafıza, aidiyet, geçmiş ve varoluşla örülü bir derinlik olarak görmesinden besleniyor. Çocukluğundan bugüne hayatındaki kadınların bakışlarını, duruşlarını ve duygularını doğayla kurduğu bağ üzerinden görünür kılan sanatçı, bu sergide kadın ruhunun kırılganlığını ve gücünü yan yana aktarıyor.

“Zarif Bir Kaos”, yalnızca estetik bir arayış değil; aynı zamanda direncin, üretme arzusunun ve devam edebilmenin görsel bir ifadesi. Kaosun ortasında ayakta kalabilmenin ve insanın içsel yolculuğunu paylaşabilmenin tanıklığı olarak sanatseverlere sunuluyor. “Zarif Bir Kaos”, Arzu Eke küratörlüğünde, 20 Eylül – 11 Ekim 2025 tarihleri arasında Arthan Gallery’nin Karaköy’deki tarihi mekânı Kurşunlu Han’da sanatseverlerle buluşacak.