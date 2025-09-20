Ayşe Sena Şeref, mezuniyet gururunu paylaştı
Miss Turkey 2024 finalisti, Türkiye'nin Miss International 2025 temsilcisi Ayşe Sena Şeref, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezuniyet sevincini yaşadı
'Miss Turkey 2024' yarışmasına 12 numarayla katılan Ayşe Sena Şeref, geçtiğimiz aylarda yeniden podyuma çıkacağını duyurmuş ve Türkiye'yi 'Miss International 2025' sahnesinde temsil edeceğini açıklamıştı.
Ayşe Sena Şeref, bu kez bambaşka bir heyecanını sevenleriyle paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Ayşe Sena Şeref, bugün kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.
Miss International 2025, 27 Kasım'da Japonya'nın Tokyo şehrine bağlı Shibuya’daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda gerçekleşecek. 63'üncü kez düzenlenecek yarışmada, geçen yılın kraliçesi Vietnamlı Huỳnh Thị Thanh Thủy tacını yeni güzellik kraliçesine devredecek.
Fotoğraflar: Instagram