Ayrılıkçı Katalan siyasetçi Puigdemont, 7 yıl sonra döndüğü İspanya'yı yine terk etti

Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un avukatı Gonzalo Boye ve partisi Katalonya için Birlik'in (Junts) Genel Sekreteri Jordi Turull, Katalonya radyosu RAC1'e konuştu.

Boye, Puigdemont'un gözaltına alınmak istemediği için İspanya'dan ayrıldığını belirtti. Turull ise Puigdemont'un 6 Ağustos'tan beri Barselona'da olduğunu, Ekim 2017'de kaçtığı Belçika'ya bugün geri döndüğünü aktardı.

Katalonya polisi yetkilisi Eduard Sallent, düzenlediği basın toplantısında, Puigdemont'u yakalamak için yapılan planın "kalabalık tarafından engellendiğini" söyledi.

Puigdemont'un Barselona'da bir parkta yaptığı konuşmanın ardından "şapka takıp araçla uzaklaştığını" aktaran Sallent, 2 Katalonya polisinin Puigdemont'a kaçışında yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

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Aynı toplantıda konuşan Katalonya İçişleri Bakanı Joan Ignasi Elena, polisin hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, "Ne Katalan polisi ne de başkası böyle düzensiz bir davranışa hazırlıklıydı." dedi.

Diğer yandan, İspanya Anayasa Mahkemesi, Puigdemont'un yakalanmadan nasıl ülkeye geldiğini ve ardından nasıl ayrıldığına dair açıklama yapmaları için Katalonya polisi ve İspanya İçişleri Bakanlığına mektup yolladı.