Ayran aşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Dilerseniz soğuk ve sıcak olarak hazırlanabilen içerisine haşlanmış bakliyatlar koyabileceğiniz ana yemek kadar sizi doyurabilecek lezzetli bir ayran aşı çorbası tarifi. Uzun bir süre buzdolabında kapalı kap içerisinde bekletebilirsiniz.

Ayran aşı çorbası malzemeler:

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

250 gram süzme yoğurt

250 gram yoğurt

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı dereotu

Ayran aşı çorbası yapılışı: