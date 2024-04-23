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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: AYM'den 'boşanmayı erteletme' kararı: davası reddedilen çiftler, ömür boyu evli mi kalacak?

        AYM'den 'boşanmayı erteletme' kararı: davası reddedilen çiftler, ömür boyu evli mi kalacak?

        Boşanma davalarının mahkemede reddedilmesi halinde çiftler 3 yıl daha evli kalıyordu. Anayasa Mahkemesi boşanmayı 3 yıl erteleyen bu düzenlemeyi iptal etti. Peki boşanma davası reddedilen çiftler, ömür boyu evli mi kalacak? Serkan Şimşek'in haberi…

        Giriş: 23.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:43
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        AYM'den 'boşanma' kararı...
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        Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemeye göre daha önce çiftler boşanma davasının reddedilmesi halinde; üç yıl daha evli kalıyordu. Bu süre sonunda yeniden boşanmak isterlerse “aile birliğinin temelden sarsıldığı” gerekçesiyle ayrılabiliyorlardı. Anayasa Mahkemesi boşanmayı 3 yıl askıya alan o düzenlemeyi iptal etti. Boşanmak isteyen çiftler ise dava reddedildikten sonra aynı gerekçeyle tekrar mahkemeye başvuramayacağı için ömür boyu evli kalabiliyor.

        Anayasa Mahkemesi’nin kararına ilişkin Avukat Eray Karınca Habertürk’e konuştu.

        “BOŞANMA ŞANSLARI TESADÜFLERE KALIYOR”

        Karınca, “İnsanlar boşanma davaları reddolduğunda 3 yıl bir araya gelmemişlerse yeniden mahkemeye başvurmaları halinde otomatik olarak boşanma talepleri kabul ediliyordu. Şimdi AYM bu kararında dedi ki 3 yıllık süre fazla. Ama 3 yılı değil maddenin tümünü iptal etti. Bu durumda insanlar artık boşanma davaları reddolmuşsa tekrar bir araya gelmeyecekleri için bundan sonra boşanma şansları, hemen hemen çok büyük tesadüflere kalıyor.” ifadelerini kullandı.

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        “HALK DEYİMİYLE KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAK”

        Uygun bir çözüm üretilmesi gerektiğini ifade eden Karınca, “AYM’nin iyi niyetle yaptığı bu iptalin eğer 9 ay içerisinde yasa koyucu tarafından uygun bir çözüm üretilmezse yeni bir yasa yapılmazsa halk deyimiyle kaş yapayım derken göz çıkarmak olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

        “BOŞANMA İMKANI ORTADAN KALKTI”

        Karınca, “AYM tümden iptal edince hiç olmazsa bu bir sigortaydı. Yani 3 yıl da beklesek, 3 yıl sonra boşanma imkanı doğuyordu. Şimdi bu imkan ortadan kalktı.” diye konuştu.

        BOŞANMAK İSTEYEN ANCAK DAVASI REDDEDİLEN ÇİFTLER NE YAPACAK?

        Mevcut maddenin iyileştirilerek bu 3 yıllık sürenin 6 ay veya 1 yıl gibi bir süreye indirilmesi gerektiğini söyleyen Karınca “Boşanmak için “evlilik birliğinin temelinden sarsılmasının” aranması ve kusur durumunun araştırılması gibi ilkelerin de sorgulanması gerekiyor. Bunun için toplumda ciddi bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Belki bir iki istisna olabilir terk nedenine veya akıl hastalığına dayalı olarak talepte bulunulabilir. Karşı tarafın akıl hastası olduğunu ispatlayabilirseniz belki boşanabilirsiniz.” dedi.

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