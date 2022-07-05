Sinsirelle şarkıyısıyla tanınan şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medyada gündem oldu. İşte 1976 yılında Almanya'da doğan Aylin Coşkun'un hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

Aylin Coşkun kimdir?

1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan sanatçı İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allah'ım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

Aylin Coşkun'un albümleri

2004 Masal

2006 Tam Zamanı

2008 Dönmez O

2012 Marka

2014 Pas Pas

2015 Çalkala

2015 Star Ben

2016 Saftirik

2018 Sinsirella