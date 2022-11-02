Ayla Algan, tiyatro dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Algan, ödülünü, aralık ayında düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.
"SEKİZ SENELİK KONTRAT ÇIKINCA COLUMBIA PICTURES'A GİRMEDİM"
Ayla Algan, yaptığı bir açıklamada yıllar öncesine döndü. Sahneye adım attığı günü, bugün gibi hatırladığına işaret eden Algan, "Tiyatroda çok iyi oyuncularla çalıştım. 1961'de Dram Tiyatrosu'nda ben 'Jeanne Darc'ı oynarken Ercüment Behzat Lav ise 'Empizitör'ü oynuyordu. Onlar bizi de oynatırdı. Behzat (Haki Butak) Baba, Zihni Rona, Mücap Ofluoğlu... Bu isimlerle çalıştım" dedi.
Ayla Algan, Türk tiyatrosunun usta isimleriyle aynı sahneyi paylaşmanın çok kıymetli olduğunu ve onlarla çok güzel anıları olduğunun altını çizdi.
"SADRİ ALIŞIK'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Atıf Yılmaz'ın 'Ah Güzel İstanbul' filminde çok bütçesi olmadığı için kendisini tercih ettiğine dikkati çeken Algan, şu bilgileri verdi: Sadri Alışık'tan çok şey öğrendim. Ben o zamanlar tiyatro oyuncusuydum. New York'ta oynayacaktım ama 8 senelik kontrat çıkınca Columbia Pictures'a girmedim. Çünkü ABD'de yaşamak istemiyordum. Gittiğimde eşyalarımı sandıktan çıkarmamıştım. Sandıktan çıkarıp, giyiniyordum. Gardıroptan değil... O zamanlar Muhsin Ertuğrul, Şehir Tiyatrosu'ndan istifa etmişti. Onunla Nişantaşı'nda bir konservatuvar açtık. Oradan Rutkay Aziz, Macit Koper, Taner Barlas çıktı. İyi ki orayı açmışız. Sinemadan çok şey öğrendim. 'Ah Güzel İstanbul' filmi şimdi Kıbrıs'ta üniversitede ders olarak okutuluyor. Columbia Üniversitesi'nde de ders gibi aldılar.
YUNUS'UN ŞİİRLERİNİ İNGİLİZCE, ALMANCA VE FRANSIZCAYA ÇEVİRDİ
Yunus Emre'nin şiirlerini İngilizce, Almanca ve Fransızcaya tercüme eden Ayla Algan, Türkiyeyi tanıtmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı'yla çok sayıda etkinliğe katıldığını dile getirdi.
Ayla Algan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da verdiği konsere de değinerek, "Konsere onların bir şarkısıyla başladım. Benden Çanakkale Türküsü'nü istemişlerdi. Ben orkestraya döndüm. Programda yoktu. Onlar çaldı, ben de söyledim. Dolayısıyla bütün konserlerimde bir şey öğrendim" ifadelerini kullandı.
Yunus Emre'nin önemine dikkati çeken Algan, Avrupa'nın 13. yüzyılda karanlık bir devir yaşadığına işaret ederek, "Yunus Emre'yi her yerde söyledim. Fransızca ve İngilizcesi güzel oldu ama Almancası çok iyi olmadı. Almanca yapısal bir dil. Bir duyguyu anlatmak için en az iki kelime gerekiyor. Yunusa da olmuyor. 'Sevi' diyor mesela Yunus, hem 'aşk' hem de 'barış' demek... 'Dava için gelmedim, sevi için geldim' diyor. Almancayı söyledim ama pek güzel olmadı" değerlendirmesinde bulundu.
"FUTBOLDA ÖDÜL GOL ATANA MI, TAKIMA MI VERİLİR?"
Algan, Rumeli Hisarı'nda 'Hamlet'i oynarken zorlandığını dile getirdi.
Tiyatroda layık görüldüğü ödülleri neden almadığına da değinen Ayla Algan, şunları söyledi: O zaman Mücap Ofluoğlu, Zihni Rona, Necdet Mahfi Ayral, Sami Yetkin birlikte oynuyoruz. Şehir Tiyatrosu'nun en iyi oyuncuları bana kambur gibi bakmasa, ben kamburu oynayamazdım. Anlatamadım niye kabul etmediğimi. Muhsin Ertuğrul bile bana, 'Ödülü verenleri mi beğenmedin?' demişti. O zaman spor yazarı genç bir oğlan röportaja geldi. Onu bulunca, 'Bak sen anlarsın. Futbolda ödül gol atana mı, takıma mı verilir?' diye sordum. O usta oyuncular olmasa ben ödül alabilecek miydim?
Ünlü isim, insanın doğası gereği üretken olması gerektiğini kaydederek, 'Mona Lisa' tablosu Leonardo Da Vinci'yi ölümsüz kılıyorsa, bir büyükanneyi de eşsiz lezzete sahip böreğinin ölümsüz yapabileceğini sözlerine ekledi.
Fotoğraflar: AA
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