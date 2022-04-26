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Haberler Magazin Aykut Sözeri hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Aykut Sözeri hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Aykut Sözeri, 72 yaşında hayata veda etti

26.04.2022 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
Aykut Sözeri hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Usta sanatçı hayatını kaybetti
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Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olan Aykut Sözeri, yaşamını yitirdi. Acı haberi Sözeri'nin oğlu duyurdu. Babası gibi oyuncu olan Cenk Sözeri, "İçim çok ama çok acıyarak yazıyorum... Maalesef Babamız Aykut Sözeri'yi kaybettik. Cenaze töreni Yarın Saat 15 00'de Ankara Yenimahalle Ahmet Efendi Camii, Karşıyaka mezarlığında olacak. Tüm dostlarının ve sevenlerinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Aykut S&ouml;zeri
Aykut Sözeri

AYKUT SÖZERİ KİMDİR?

1950'de Ankara'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden, 1969 yılında mezun oldu. Daha öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatrolarında oynamaya başladı. Konservatuvar yıllarında Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı.

Usta sanat&ccedil;ı 72 yaşındaydı.
Usta sanatçı 72 yaşındaydı.

Başta Ankara Devlet Tiyatrosu olmak üzere, Devlet Tiyatroları'nın farklı bölgelerinde, yönetmen, oyucu olarak çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarına emekli olduktan sonra da, "konuk sanatçı" olarak devam etti. TRT'de uzun yıllar Seslendirme sanatçısı olarak çalıştı. Yerli ve yabancı pek çok oyuncuyu seslendirdi. Türkiye pek çok ünlü oyuncuyu onun sesinden tanıdı. Asıl mesleği olan tiyatro oyunculuğu olan Sözeri, dizi ve filmlerde de oynadı. Sözeri, ayrıca kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Cenk Sözeri'nin de babasıdır.

Cenk S&ouml;zeri
Cenk Sözeri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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