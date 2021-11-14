İkinci tanıtım filmi yayınlandı 0:00 / 0:00

'Aykut Enişte 2'nin ikinci tanıtım filmi yayınlandı. 'Aykut'un müstakbel eşi 'Gülşah'ın ailesine konuk olduğu akşam yemeğinde, 'Atabeyoğlu Ailesi'nin hayırsız damadı 'Talat'ın ortaya çıkmasıyla ortalık karışıyor

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Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı 'Aykut Enişte 2', kahkahayı sinema salonlarına döndürecek. 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanan 'Aykut Enişte 2'den ikinci teaser yayınlandı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

AYKUT ENİŞTE'NİN KABUSU BACANAK TALAT

'Aykut Enişte 2'de Aykut (Cem Gelinoğlu) ve Gülşah (Melis Babadağ), bu kez gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor. Sevdiği kadınla evlenip 'Atabeyoğlu Ailesi'ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan 'Aykut', işler yolunda giderse bu kez 'Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı. Beklenmedik bir gelişme tüm planları alt üst ediyor. 'Atabeyoğlu Ailesi'nin hayırsız damadı, ailenin eski eniştesi 'Talat' (Hakan Yılmaz) ortaya çıkıyor ve 'Aykut' ile 'Gülşah'ın düğününe sayılı günler kala işleri karıştırıyor.

SİNEMADA KAHKAHA ATMAYI ÖZLEYENLERE

Komedinin sinemalara dönüşünü müjdeleyen 'Aykut Enişte 2'nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara, Kerim Ertekin yer alırken, filmin senaryosunu Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'yle birlikte kaleme aldı.