İlk 10’a girdi

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“Bir yerden başlamalıyız” düşüncesiyle gösterime çıkarılan ‘Aykut Enişte 2’, izleyicilerle buluştuğu dönemde gişelere hareket getirmiş, geçtiğimiz günlerde de dijital platformda yayınlanmıştı. 'Aykut Enişte 2', yayınlandığı dijital platformun 'sinema gösterimi sonrasında yayınlanan filmler' kategorisinde küresel boyutta en çok izlenen 10 film arasına giren ilk Türk filmi oldu

Çekimleri tamamlanan birçok Türk filminin gösterimi pandemi nedeniyle ertelenmiş, birçok set ise iptal edilmişti.

Bunun iki nedeni vardı. Birincisi; açık olduğu dönemlerde salonların yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermesi. İkincisi ise bulaş endişesi nedeniyle izleyicilerin sinema salonlarına girmekten çekineceğiydi.

Bu nedenle yüksek bütçeli filmlerin yapımcıları, zarar edecekleri düşüncesiyle filmlerini gösterime çıkarmak istemedi. Pandemi döneminde çok az sayıda Türk filmi gösterime çıkarıldı.

Bu da yabancı filmlerin gişe rakamlarının yaklaşık 20 yıl sonra Türk filmlerinin gişe rakamlarından daha yüksek olmasına yol açtı.

Diğer yandan dijital platformların da etkisiyle Türk filmleri için tehlike çanları iyiden iyiye çalmaya başlamıştı. Pandemi döneminde Türk filmlerinin azlığı, genel gişe rakamlarının da düşmesine neden oldu.

Birilerinin harekete geçip yüksek ölçüde ilgi gösterilebilecek filmleri izleyiciyle buluşturması gerekiyordu. Başka bir ifadeyle bir cengaverin ortaya çıkıp büyük oranda zarar etme olasılığını göze alıp izleyicilerin pandemi öncesindeki sinema alışkanlığına dönmelerini sağlamak için harekete geçmesi, sektöre ışık tutması gerekiyordu.

BKM, pandeminin henüz başlarında olunmasına, filmin gösterime gireceği tarih konusunda bir fikre sahip olunmamasına rağmen sinema sektörünü ayakta tutmaya katkıda bulunması düşüncesiyle 2020’nin yaz aylarında ‘Aykut Enişte 2’nin çekimlerini gerçekleştirmişti.

İzleyiciyle 2019’da buluşan serinin ilk filmi 567.380 kişi tarafından izlenmişti. Pandemi şartları nedeniyle ikinci filmin gişesinin ilkinden daha düşük olması kuvvetle ihtimal olmasına rağmen sektörün öncüsü BKM, bulaş endişesinin hâlâ yüksek olduğu bir dönemde “Kayba uğrasak da bir yerden başlamalıyız” mesajı verme adına ‘Aykut Enişte 2’yi 3 Aralık 2021’den itibaren izleyiciyle buluşturdu.

‘Aykut Enişte 2’nin gösterime girmesiyle gişelerdeki hareketlilik kendini gösterdi. Filmin gösterime girdiği hafta sonundaki toplam izleyici sayısı, en yüksek seviyeye ulaştı.

Onur Bilgetay’ın yönettiği 'Aykut Enişte 2'de senaryoyu da yazan Cem Gelinoğlu ile birlikte başrolleri Melis Babadağ ve Hakan Yılmaz paylaştı.

‘Aykut Enişte 2’, izleyicilerden gördüğü ilgiyle sinema sektörüne "İyi içerikli filmler iş yapar. İzleyiciler, iyi içerik olduğu takdirde sinema salonlarına girmeye hazır" şeklinde mesaj verdi. Sonraki haftalarda vizyona çıkarılacak olan Türk ve yabancı filmlerin izleyicilerle kaç salonda buluşması gerektiği konusunda da 'Aykut Enişte 2'nin gişesinin rolü vardı. Bütün bunların sonucunda daha fazla beklenmeyip iyi içerikli Türk filmlerinin vizyona çıkarılmasıyla ve gösterime açılan salon sayılarının artırılmasıyla pandemi öncesinin gişe rakamlarına yaklaşıldı.

Türk filmlerinin izleyicilerle buluşmasına önderlik eden ‘Aykut Enişte 2’, sinema kanununa göre ‘gösterime girdikten en az 5 ay sonra ücretli bir dijital platformda yayınlanabilir’ maddesi gereğince 2 Mayıs'tan itibaren Netflix'te yayınlanmaya başladı.

‘Aykut Enişte 2’, yayınlandığı dijital platformun 2 - 8 Mayıs arasındaki haftalık verilerine göre en çok izlenen Türk filmi olma başarısı gösterdi. Aynı zamanda da sinema gösterimi sonrasında Netflix'in küresel boyutta en çok izlenen 10 film arasına giren ilk Türk filmi oldu.