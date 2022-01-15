Ankara'da 80 yaşında hayata veda eden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin hayatı merak ediliyor. Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı olarak görev yapan tecrübeli siyasetçi Aykut Edibali için 15 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenleneceği öğrenildi. Pazar günü defnedilecek olan Aykut Edibali'nin hayatına ve siyasi kariyerine dair detaylar araştırılıyor. İşte Aykut Edibali kimdir sorusunun cevabı...

AYKUT EDİBALİ KİMDİR?

Aykut Edibali 13 Nisan 1942 tarihinde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dünyaya geldi. Türk siyasetçi, yazar ve Millet Partisi Genel Başkanı olarak tanınan Aykut Edibali 14 Ocak 2022 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

AYKUT EDİBALİ HAYATI

İlk ve orta öğrenimini Afyon’da tamamlayan Aykut Edibali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezunudur. Üniversiteden sonra yeni bir siyasi hareket başlatan Aykut Edibali ve bu hareketin lideri olan Aykut Edibali "Yeniden Millî Mücadele" ismiyle Türk siyasal ve sosyal hayatında yerini aldı.

Yeniden Millî Mücadele, Bayrak, Pınar, Çınar, Gerçek ve Çağrı gibi dergilerde yazılar yazdı. 1974 yılında yazdığı, Türkiye’nin Kıbrıs Politikası ne Olmalıdır adlı kitabında, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını ve Ada'nın ilhakını önerir.

"Yeniden Millî Mücadele" kadroları, 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi'ni kurdu ve bu partide Aykut Edibali, Kurucu Genel Başkan olarak hizmetlerini sürdürdü. 1991 yılında üçlü ittifak diye anılan Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi arasındaki işbirliğinde yer aldı. Kayseri Milletvekili olarak 19. dönemde TBMM’ye girdi. Islahatçı Demokrasi Partisi'nin 2. Olağan Kongresi'nde (23 Kasım 1992); Birlik Barış Partisi, Bayrak Partisi ve Millet Partisi, IDP partileri Millet Partisi çatısı altında birleştiler ve Millet Partisi'nin Genel Başkanlığı'na Aykut Edibali seçildi.

"Muhteşem Türkiye" olarak idealize ettiği siyasi projesi vardır. Millet Partisi'nin Mayıs 2012'de yapılan kongresinde tek liste ile aday oldu ve Genel Başkanlığa seçildi.