17 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aykut Cömert kimdir? Sorusu Beren Saat'in paylaşımının ardından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'dan Aykut Cömert'in vefatının ardından gözyaşları içerisinde bir fotoğraf paylaştı. Oyuncunun fotoğrafı takipçilerini de duygulandırdı.
AYKUT CÖMERT KİMDİR?
Aykut Cömert, İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında kısa filmler çekmenin yanı sıra fotoğraf ve videolarıyla karma sergilerde yer aldı. Aykut Cömert, İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında kısa filmler çekmenin yanı sıra fotoğraf ve videolarıyla karma sergilerde yer aldı.
2011’de Avrupa, Avusturalya, Balkanlar’da yaşayan Türk gençlerini konu alan iki uzun metrajlı belgesel ve 6. Uluslararası Mardin Film Festivali kapsamında “Siyah Beyaz Çocuklar” isimli atölye ve belgesel çalışmalarını hayata geçirdi.
2012 yılında Belçim Bilgin ile kurguladığı “Sakız” videosu Archive Tasarım Galerisinde sergilendi. Mayıs 2014’te Karaköy Sumahan’da Beren Saat, İlker Kaleli ve Esra Dermancıoğlu’nun oyunculuklarıyla destek verdiği “Bebek”, “Künye”, “Saç” isimli videolarını “ONE NIGHT ART, Bir Ara Bir Haber” isimli sergiyle sanatseverlerle buluşturdu.
2014 yılının Kasım ayında 2. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde Türk sinemasının 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı, Cahide Sonku’nun hayatını konu alan “100-5=CAHİDE” isimli video performansı sinemaseverler tarafından büyük ilgi topladı. Aykut Cömert, Beren Saat, Kenan Doğulu, Belçim Bilgin, Mert Fırat, İdil Fırat, İlker Kaleli, Aynur Aydın, Berfin Erdoğan ve Metin Hara gibi pek çok isimle arkadaştı.
AYKUT CÖMERT'İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Aykut Cömert videolarında temel olarak beden, cinsiyet, kimlik çatışması, kültür, güzellik miti ve kusursuzluk konularını işledi. Bir süredir kanserle mücadele eden Aykut Cömert, 2019 haziran ayında hayatını kaybetti.
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