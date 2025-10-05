Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Motor Sporları Ayhancan Güven, 2025 DTM'de şampiyon oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Ayhancan Güven, 2025 DTM'de şampiyon oldu!

        Hockenheimring 2. yarışta zafere ulaşan Ayhancan Güven, DTM şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Ayhancan Güven son yarış haftasına liderden 15 puan geride girdiği 2025 DTM'de şampiyon oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 05.10.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayhancan Güven, 2025 DTM'de şampiyon!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) sezon finalinde yarıştı.

        Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Baden-Württemberg eyaletindeki Hockenheim'da bulunan pistte, şampiyonluk için mücadele etti.

        Temsilcimiz Ayhancan Güven, DTM Hockenheimring 2. sıralama seansını 2. sırada tamamladı ve final yarışı öncesi avantaj elde etti.

        Sezonun final yarışında ise zafere ulaşan milli pilot, sezonun son haftasına liderden 15 puan geride girdiği organizasyonda 2025 yılının şampiyonu oldu.

        Ayhancan sezon genelinde 192 puan topladı ve 5 galibiyet aldı. Bu sonuçla DTM'de şampiyonluğa ulaşan ilk Türk olmayı başardı.

        Milli pilot 2022'de DTM organizasyonda testlere başlamış ve 2023 sezonundan itibarense tam zamanlı olarak organizasyonda yer almıştı.

        DTM NEDİR?

        DTM; Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası, Almanya merkezli, touring araçlarının yarıştığı bir seri. Sekiz hafta sonunda, ikişer yarıştan toplam 16 yarışın yapıldığı organizasyonda Zandvoort ve Red Bull Ring dışındaki pistler Almanya'da bulunuyor.

        1984 yılından itibaren Deutsche Tourenwagen Meisterschaft adıyla düzenlenen organizasyon, 1997 ve 1999 yılları arasında düzenlenmezken, 2000 yılından bu yana ise Deutsche Tourenwagen Masters adıyla anılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Habertürk Anasayfa