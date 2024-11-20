Ayhan Bora Kaplan davasında Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı tanık olarak dinlendi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanlarıyla devam edilen duruşmada söz alan tutuklu sanık Muhammet Kaplan'ın avukatı Volkan Şener, müşteki Erkan Doğan'ın 2 gün boyunca alıkonularak işkence edildiği iddiasına yönelik uzman görüşü alınması taleplerinin reddedildiğini söyledi.

Baskı altında alındığı iddiasıyla ifadesini geri çeken ve kimliğinin ifşa olduğu öne sürülen "Ü5W1G8K6L3" kod adlı gizli tanığın yeniden beyanda bulunmak istediğine dair dilekçe yazdığını öne süren avukat Şener, "Bu kişinin hükümden önce mahkemeye gelerek kendi kimliğiyle yaşadıklarını anlatması ve sorularımıza cevap vermesi elzemdir." diye konuştu.

REKLAM

Avukat beyanlarının ardından söz alan tutuklu sanık Kanber Keskin, hakkındaki iddiaları reddetti, suç örgütüne üye olmadığını, emekçi bir aile babası olduğunu savundu. Keskin, sözü edilen mekanlarda güvenlik olarak çalıştığını, sanık Bora Kaplan ile işçi-patron ilişkisi dışında bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.