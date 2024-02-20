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        Haberler Gündem Politika SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen Kars'tan aday oldu - Güncel haberler

        Ayhan Bilgen Kars'tan bağımsız aday oldu

        SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Kars'tan bağımsız belediye başkan adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:57
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        Ayhan Bilgen Kars'tan aday oldu
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        SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, memleketi Kars'tan bağımsız belediye başkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

        Eski Kars Belediye Başkanı olan Bilgen'in adaylığını, SES Partisi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

        25, 26, 27. Dönem Kars Milletvekili olan Bilgen ile ilgili SES Partisi'nden yapılan açıklamada, "Kars'ta yarım bırakılan çalışmaları birlikte devam ettirmek üzere Genel Başkanımız Ayhan Bilgen ile bu yolu onur ve gurur ile yürüyeceğiz. Kendisine ve Kars halkına hayırlı olsun diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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