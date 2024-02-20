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SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, memleketi Kars'tan bağımsız belediye başkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

Eski Kars Belediye Başkanı olan Bilgen'in adaylığını, SES Partisi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

25, 26, 27. Dönem Kars Milletvekili olan Bilgen ile ilgili SES Partisi'nden yapılan açıklamada, "Kars'ta yarım bırakılan çalışmaları birlikte devam ettirmek üzere Genel Başkanımız Ayhan Bilgen ile bu yolu onur ve gurur ile yürüyeceğiz. Kendisine ve Kars halkına hayırlı olsun diyoruz" ifadeleri kullanıldı.