AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 9 Ağustos 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, sorusu günün cevabı en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 9 Ağustos 2025 Cumartesi AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...