AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 9 Ağustos 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 9 Ağustos 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, sorusu günün cevabı en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 9 Ağustos 2025 Cumartesi AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte elektrik kesinti programı:
ARNAVUTKÖY YEŞİLBAYIR ve civarı 09:00-12:00
BAĞCILAR YILDIZTEPE ve civarı 12:00-15:00
BAHÇELİEVLER ZAFER ve civarı 09:00-17:00
BAŞAKŞEHİR BAŞAK ve civarı 09:00-13:00
BAHÇEŞEHİR 2. KISIM ve civarı 09:00-17:00
BAYRAMPAŞA CEVATPAŞA ve civarı 09:00-17:00
BEYKOZ ELEM, UZUN EVLİYA, HOŞGÖR, DALKILIÇ, AKPINAR, EKERBİÇER, BERK ve civarı 09:30-15:30
BÜYÜKÇEKMECE KARAAĞAÇ ve civarı 09:00-12:00
ESENLER BİRLİK ve civarı 08:00-13:00
MENDERES ve civarı 09:00-17:00
NİNE HATUN ve civarı 08:00-13:00
ESENYURT İNCİRTEPE, AŞIK VEYSEL ve civarı 09:00-17:00
EYÜPSULTAN PİRİNÇÇİ ve civarı 12:00-14:00
FATİH ALEMDAR, HOBYAR, MOLLA FENARİ ve civarı 09:00-18:00
BALAT, YAVUZ SULTAN SELİM ve civarı 09:00-17:00
GÜNGÖREN SANAYİ ve civarı 08:00-17:00
KAĞITHANE ORTABAYIR, ÇELİKTEPE ve civarı 09:00-16:00
KARTAL SERİN, ÇEŞNİ, UZUN, YEŞİL, PİR, BALKAN, ŞERBETÇİ, TOPSELVİ, ÇUHADAR, KARAAĞAÇ, SONBAHAR, ÇAYKÖY, NESRİN, YONCA, SEĞMEN, ÇİÇEKPINAR, AY ve civarı 09:00-14:00
KÜÇÜKÇEKMECE ATATÜRK ve civarı 09:00-13:00
YEŞİLOVA ve civarı 09:00-17:00
PENDİK SANAYİ ve civarı 09:30-12:30
SARIYER REŞİTPAŞA ve civarı 10:00-15:00
SİLİVRİ SANCAKTEPE, YENİ ve civarı 09:00-17:00
SULTANGAZİ GAZİ, YAYLA ve civarı 12:00-14:00
ÜMRANİYE GENÇTÜRK, YILDIZ, ANIL, DEMİRTÜRK, NECİP FAZIL, TAVUKÇUYOLU, ESER, HÜNKAR ve civarı 14:00-18:00
ÜSKÜDARESKİ MAHKEME, ÜSKÜDAR MAHKEME ARKASI, DOĞANCILAR, AZİZ MAHMUT EFENDİ, GÜLFEM, RUMİ MEHMET PAŞA, İMAM NASIR, UNCULAR, KARAMANOĞLU, HAKİMİYETİ MİLLİYE ve civarı
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ