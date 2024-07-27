İstabul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanıyor. İşte İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...