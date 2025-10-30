Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Aydın - Marmaris kaç kilometre? Aydın - Marmaris arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Aydın - Marmaris kaç kilometre? Aydın - Marmaris arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Ege'nin bereketli Büyük Menderes Ovası'ndan yola çıkıp, Muğla'nın çam kokulu dağlarını aştıktan sonra, aniden karşınıza çıkan o nefes kesici Gökova manzarası... Aydın'dan Marmaris'e uzanan yolculuk, belki de Türkiye'nin en unutulmaz "hoş geldin" anlarından birini sunan, kısa ama son derece keyifli ve manzaralı bir güzergahtır. Bu rota, sadece iki Ege incisini birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir coğrafyanın ovadan denize nasıl dramatik bir şekilde dönüştüğünü de gözler önüne serer. Peki, bu manzaralı yolculuk ne kadar sürüyor ve kaç kilometre? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın - Marmaris kaç kilometre?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın-Marmaris güzergahı, sadece bir ilden bir tatil beldesine gitmek değil, aynı zamanda Ege'nin iç kesimlerindeki tarımsal zenginliğin, bölgenin dünyaca ünlü turkuaz kıyılarıyla nasıl buluştuğuna tanıklık etmektir. Bu rota, incir ve zeytin bahçelerinin arasından geçerek başlar, Yatağan'ın endüstriyel dokusunun yanından geçer, Muğla'nın sakin yayla atmosferine uğrar ve en sonunda Sakar Geçidi'nin zirvesinden, yeryüzündeki bir cennet köşesi olan Gökova Körfezi'ne doğru adeta bir kartal gibi süzülür. Bu yazıda, bu kısa ama coğrafi ve duygusal olarak dolu dolu geçen yolculuğu, en pratik ulaşım seçenekleri, yolun en can alıcı noktası olan Sakar Geçidi ve varış noktasının sunduğu güzelliklerle birlikte ele alıyoruz.

        REKLAM

        AYDIN - MARMARİS KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Aydın ile Muğla'nın dünyaca ünlü tatil merkezi Marmaris arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklar için oldukça kısa ve standart bir güzergah üzerinden ölçülür. Aydın şehir merkezinden Marmaris ilçe merkezine olan uzaklık, yaklaşık olarak 158 kilometredir.

        Bu kısa mesafe, iki merkezi Ege şehrini birbirine sıkı sıkıya bağlayan, konforlu ve manzarası bol bir yolculuk vaat eder. Yolun büyük bir kısmının yüksek standartlı ve bölünmüş yol olması, bu mesafenin kısa sürede ve güvenli bir şekilde kat edilmesine imkan tanır. Dolayısıyla, Aydın - Marmaris kaç kilometre sorusunun yanıtı, günübirlik bir geziye veya kısa bir hafta sonu kaçamağına rahatlıkla olanak tanıyan bir yakınlığı ifade eder. Planlama yaparken Aydın - Marmaris kaç km sorusunu 155-160 km bandında düşünerek, yolculuğun ne kadar pratik olduğunu görebilirsiniz.

        REKLAM

        AYDIN - MARMARİS ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla seyahat edecekler için Aydın - Marmaris arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan basit ve son derece keyifli güzergahın detaylarını da içerir. Yolculuk, neredeyse tamamen D550 karayolu üzerinden gerçekleşir.

        Güzergah genel hatlarıyla şu şekildedir:

        • Aydın'dan Muğla'ya: Aydın'dan güneye doğru, D550 (Aydın-Muğla) karayoluna çıkılır. Bu yol, Çine ve Yatağan ilçelerinden geçerek Muğla şehir merkezine ulaşır. Bu etap, Büyük Menderes Ovası'nın verimli topraklarından Menteşe Dağları'nın engebeli coğrafyasına doğru bir geçiş sunar.
        • Muğla'dan Marmaris'e: Muğla merkezden Marmaris tabelaları takip edilerek yine D550 karayolu üzerinde güneye doğru devam edilir. Bu etabın en unutulmaz kısmı, Sakar Geçidi'nden Gökova Körfezi'ne doğru yapılan iniştir. Bu bölümden sonra yol, çam ağaçları arasından kıvrılarak Marmaris'e varır.

        AYDIN - MARMARİS NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Aydın - Marmaris ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, bu kısa mesafe için oldukça nettir ve ulaşım tamamen karayolu üzerinden sağlanır:

        • Özel Araçla: Yaklaşık 158 kilometrelik bu mesafe, hız limitlerine uyarak ve yol boyunca verilecek kısa molalarla birlikte, özel araçla ortalama 2 saat ile 2 saat 30 dakika arasında çok rahat bir şekilde kat edilebilmektedir. Sakar Geçidi'ndeki iniş sırasında yavaşlamak ve manzaranın tadını çıkarmak, bu süreyi bir miktar uzatabilir.
        • Otobüsle: Aydın Otogarı ile Marmaris Otogarı arasında, gün içinde çok sık aralıklarla otobüs ve minibüs seferleri düzenlenmektedir. Bu, iki merkez arasındaki en yaygın toplu taşıma yöntemidir. Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki duraklamalarla birlikte ortalama 2 saat 30 dakika ile 3 saat arasında sürmektedir.
        • Trenle ve Uçakla (Uygulanamaz): Marmaris'te bir tren istasyonu veya havalimanı bulunmamaktadır. Aydın'dan demiryolu bağlantısı da bu güzergah için pratik bir seçenek sunmaz. İki şehir arasındaki mesafenin çok kısa olması nedeniyle, bu ulaşım modları bu güzergah için geçerli ve mantıklı değildir.

        Aydın ile Marmaris arasındaki yaklaşık 158 kilometrelik mesafe, iki buçuk saatten daha kısa süren, son derece pratik ve manzarası bol bir yolculuktur. Bu seyahat, Ege'nin verimli iç topraklarından yola çıkıp, sizi Sakar Geçidi'nin unutulmaz manzarasıyla selamladıktan sonra, Türkiye'nin en güzel doğal limanlarından birine ve en hareketli tatil merkezlerinden birine ulaştırır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Habertürk Anasayfa