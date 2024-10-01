Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
Alınan bilgiye göre, Salih Küçük idaresindeki otomobil, H.E. yönetimindeki araçla Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri Kavşağı'nda çarpıştı.
Araçta sıkışan ve çevredekilerin yardımıyla otomobil dışına çıkarılan Salih Küçük, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, hastanede hayatını kaybetti.
Diğer araçtaki 2 çocuk da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.